Jadi Pahlawan Kemenangan Timnas Indonesia U-17 atas Korea Selatan, Tangisan Evandra Florasta Pecah

JEDDAH - Bintang Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17, Evandra Florasta tak kuasa menahan tangis usai jadi pahlawan kemenangan timnya atas Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025, pada Jumat 4 April 2025. Evandra menangis bahagia, terutama usai melihat permainan timnya yang begitu baik di laga perdana Grup C Piala Asia U-17 2025 tersebut.

1. Pahlawan Kemenangan

Ya, Evandra memang layak disebut pahlawan karena mencetak satu-satunya gol dalam kemenangan 1-0 Garuda Asia atas Timnas Korea Selatan U-17. Gol itu dicetak Evandra pada menit ke-90+2.

Evandra berhasil mencatatkan namanya di papan skor berkat mendapatkan tendangan penalti. Namun, gol itu tercipta setelah tendangan penalti Evandra sempat ditepis, beruntung bola rebound dapat dimaksimalkan dengan baik dan gol pun tercipta.

Evandra mengatakan Timnas Indonesia U-17 sudah bekerja keras sepanjang 90 menit permainan meladeni permainan agresif tim lawan. Meskipun, dia menilai masih ada kelemahan dari Timnas Indonesia U-17 dalam laga tersebut.

"Performa tim saya pertandingan kali ini bisa dibilang bagus. Akan tetapi, menurut saya belum maksimal," kata Evandra usai laga, dikutip Sabtu (5/4/2025).

2. Siap Menggila Lagi

Evandra Florasta. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

Evandra mengatakan Timnas Indonesia U-17 tidak akan berpuas diri dengan kemenangan atas Korea Selatan karena perjalanan Grup C belum selesai. Timnas Indonesia U-17 masih harus bersiap diri menatap laga dua laga selanjutnya.

Dalam laga selanjutnya, Skuad Garuda Asia akan melawan Yaman U-17. Laga itu akan berlangsung di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Senin 7 April 2025.