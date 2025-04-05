Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Timnas Indonesia U-17 yang Gemilang saat Kalahkan Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025, Nomor 1 Sukses Bikin Lawan Frustrasi

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 05 April 2025 |02:33 WIB
5 Pemain Timnas Indonesia U-17 yang Gemilang saat Kalahkan Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025, Nomor 1 Sukses Bikin Lawan Frustrasi
Timnas Indonesia U-17 menang 1-0 atas Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

SETIDAKNYA ada pemain Timnas Indonesia U-17 yang gemilang saat kalahkan Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025. Sejatinya seluruh pasukan Nova Arianto bermain baik saat menumbangkan Korea Selatan U-17 dengan skor 1-0 di laga perdana Grup C Piala Asia U-17 2025 tersebut.

Bermain di Stadion Prince Abdullah Al Faisal., Jeddah, Arab Saudi, pada Jumat 4 April 2025 malam WIB, kemenangan Garuda Asia dipersembahkan oleh gol Evandra Florasta di akhir laga. Jelas Evandra masuk dalam daftar ini, lantas siapa saja empat pemain yang bersinar di laga semalam?

Berikut 5 Pemain Timnas Indonesia U-17 yang Gemilang saat Kalahkan Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025:

5. Fabio Azka Irawan

Fabio Azka Irawan foto ig @fabioazka84
Fabio Azka Irawan foto ig @fabioazka84

Fabio Azka bermain sebagai winger kanan saat melawan Korea Selatan U-17. Meski begitu, ia kerap membantu lini pertahanan dan menjaga lini kanan pertahanan Garuda Asia.

Penampilannya begitu apik hingga membuat tak banyak serangan dari sisi kanan pertahanan Timnas Indonesia U-17.

4. I Putu Panji Apriawan

Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan: Putu Panji Tak Gentar Hadapi Taegeuk Warriors

Putu Panji merupakan kapten Timnas Indonesia U-17. Ia mengawali pertahanan Garuda dengan begitu apik.

Beberapa kali Putu Panji melakukan tekelan krusial sehingga memotong serangan Korea Selatan U-17.

3. Mathew Baker

mathew baker foto pssi
mathew baker foto pssi

Baker bermain begitu luar biasa sebagai bek tengah Timnas Indonesia U-17. Beberapa kali Baker menjadi tembok terakhir sebelum Korea Selatan U-17 bertemu dengan kiper Timnas Indonesia U-17.

Baker menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Terbukti tak banyak peluang yang benar-benar bahaya yang masuk ke area kotak penalti Timnas Indonesia U-17.

 

