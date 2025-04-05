Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Yaman U-17 vs Afghanistan U-17 di Piala Asia U-17 2025: Asl Al-Arab Menang 2-0!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 05 April 2025 |02:10 WIB
Hasil Timnas Yaman U-17 vs Afghanistan U-17 di Piala Asia U-17 2025: Asl Al-Arab Menang 2-0!
Timnas Yaman U-17 menang 2-0 atas Timnas Afghanistan U-17 di Piala Asia U-17 2025. (Foto: X/@afcasiancup)
A
A
A

HASIL Timnas Yaman U-17 vs Timnas Afghanistan U-17 di laga pertama Grup C Piala Asia U-17 2025 sudah diketahui. Setelah melalui 90 menit pertandingan di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, Arab Saudi pada Sabtu (5/4/2025) dini hari WIB, Asl Al-Arab -julukan Timnas Yaman U-17- menang 2-0 atas Afghanistan U-17.

Gol-gol Timnas Yaman U-17 dicetak Mohammed Al Raawi pada menit 24 dan Zaid Al Garash (27’). Kemenangan ini melanjutkan catatan manis Timnas Yaman U-17 yang dimulai di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025.

Timnas Yaman U-17 menang 2-0 atas Afghanistan U-17. (Foto: X/@afcasiancup)
Timnas Yaman U-17 menang 2-0 atas Afghanistan U-17. (Foto: X/@afcasiancup)

Saat itu dari tiga laga yang dijalani, Yaman U-17 tidak terkalahkan dengan rincian dua menang dan satu imbang. Hasil imbang didapatkan Yaman U-17 saat main di markas Timnas Vietnam U-17.

Kemenangan ini langsung melesatkan Timnas Yaman U-17 ke puncak klasemen sementara Grup C piala Asia U-17 2025 dengan tiga angka. Perolehan poin itu sama persis dengan Timnas Indonesia U-17 di posisi dua, tim yang baru saja menang 1-0 atas Korea Selatan U-17 lewat gol yang dibuat Evandra Florasta di menit 90+1.

Sementara itu, Timnas Yaman U-17 berada di posisi lebih baik ketimbang Timnas Indonesia U-17 karena unggul selisih gol, yakni +2 berbanding +1 milik Garuda Asia. Mengekor di posisi tiga dan empat ada Korea Selatan U-17 dan Afghanistan U-17 yang sama-sama belum mengemas angka.

Selanjutnya, Timnas Yaman U-17 akan bersua Timnas Indonesia U-17 di matchday kedua Grup C Piala Asia U-17 2025, Senin 7 April 2025 pukul 22.00 WIB. Kedua tim bakal tampil ngotot demi mendekatkan ke pintu masuk perempatfinal Piala Asia U-17 2025.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
