Evandra Florasta Bongkar Kunci Sukses Timnas Indonesia U-17 Menang 1-0 atas Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025

Evandra Florasta cetak gol kemenangan 1-0 Timnas Indonesia U-17 atas Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025. (Foto: PSSI)

PEMAIN Timnas Indonesia U-17, Evandra Florasta, membongkar kunci sukses timnya menang 1-0 atas Korea Selatan U-17 di matchday pertama Grup C Piala Asia U-17 2025, Jumat 4 April 2025 malam WIB. Gelandang 16 tahun itu mengatakan, Timnas Indonesia U-17 menang karena mempersiapkan tim secara maksimal sebelum ambil bagian di Piala Asia U-17 2025.

"Saya dan tim telah menargetkan ini (permainan yang apik) selama 2 bulan," kata Evandra Florasta kelar laga Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan U-17.

1. Timnas Indonesia U-17 Tak Gentar dengan Status Unggulan Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025

Evandra Florasta menegaskan Timnas Korea Selatan U-17 sebagai tim unggulan di Piala Asia U-17 2025. Namun, status itu tidak menggetarkan semangat Timnas Indonesia U-17 yang dibuktikan dengan kemenangan.

"Saya tidak menyangka kami bisa menang dalam pertandingan melawan Korea Selatan," lanjut pemain yang juga membela Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025.

Evandra Florasta menjadi bintang kemenangan Timnas Indonesia U-17 lewat gol yang dicetak di menit 90+1. Eksekusi penalti gelandang Bhayangkara FC itu sempat ditepis kiper Timnas Korea Selatan U-17.

Kemudian, bola rebound berhasil disambar Evandra Florasta untuk memastikan kemenangan skuad Garuda Asia atas Korea Selatan U-17. Kemenangan ini mengantarkan Timnas Indonesia U-17 memimpin klasemen sementara Grup C dengan tiga poin.