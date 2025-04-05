Komentar Berkelas Nova Arianto Setelah Timnas Indonesia U-17 Menang 1-0 atas Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025

Timnas Indonesia U-17 di ambang lolos Piala Dunia U-17 2025 setelah menang 1-0 atas Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025. (Foto: PSSI)

PELATIH Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, bersyukur atas kemenangan 1-0 timnya kontra Timnas Korea Selatan U-17 di matchday pertama Grup C Piala Asia U-17 2025, Jumat 4 April 2025 malam WIB. Namun, Nova Arianto meminta Putu Panji dan kawan-kawan tidak terlena dengan kemenangan ini.

Sebab, Timnas Indonesia U-17 masih memiliki dua laga tersisa di Grup C, sehingga apa pun masih bisa terjadi. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U-17 akan menantang Yaman U-17 pada Senin 7 April 2025 pukul 22.00 WIB dan Afghanistan U-17 (Jumat, 11 April 2025 pukul 00.15 WIB).

Timnas Indonesia U-17 menang 1-0 atas Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025. (Foto: PSSI)

“Kita bersyukur karena pertandingan pertama tidak mudah. Para pemain sudah bekerja keras dan kita mendapatkan tiga poin dan ini modal yang baik untuk kita. Tapi, ini belum selesai karena kita masih ada dua game lagi,” kata Nova Arianto kelar pertandingan Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan U-17.

1. Nova Arianto Puji Seluruh Pemain Timnas Indonesia U-17

Dalam laga ini, gol tunggal kemenangan Timnas Indonesia U-17 diciptakan Evandra Florasta di menit 90+1. Sepanjang pertandingan, gelandang Bhayangkara FC ini muncul sebagai motor serangan Timnas Indonesia U-17.

Namun, Nova Arianto tidak mau memuji Evandra Florasta seorang. Ia menilai semua pemain Timnas Indonesia U-17 tampil brilian dalam laga semalam.

“Saya meminta pemain tetap fokus karena kita masih punya dua game lagi. Evandra cukup baik hari ini. Tak cuma Evandra, tapi semua pemain tampil luar biasa,” lanjut mantan asisten pelatih Timnas Indonesia senior ini.