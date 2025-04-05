Timnas Indonesia U-17 Cetak Sejarah Kalahkan Korea Selatan U-17, di Ambang Lolos Piala Dunia U-17 2025!

Timnas Indonesia U-17 mencetak sejarah setelah menang 1-0 atas Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025. (Foto: PSSI)

TIMNAS Indonesia U-17 mencetak sejarah dengan pertama kalinya menang atas Timnas Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17. Kemenangan perdana ini dicetak Timnas Indonesia U-17 saat bersua Korea Selatan U-17 di matchday pertama Grup C Piala Asia U-17 2025 yang dilangsungkan di Al Faisal Stadium, Jeddah, Arab Saudi pada Jumat 4 April 2025 malam WIB.

1. Evandra Florasta Penentu Kemenangan Timnas Indonesia U-17 atas Korea Selatan U-17

Skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- menang 1-0 atas Korea Selatan U-17 lewat gol yang dicetak Evandra Florasta di menit 90+1. Seperti yang diutarakan di atas, ini merupakan kemenangan pertama Timnas Indonesia U-17 atas Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17.

Timnas Indonesia U-17 menang 1-0 atas Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025. (Foto: PSSI)

Di tiga pertemuan sebelumnya, Timnas Indonesia U-17 hanya mendapatkan satu imbang dan dua kalah. Pertemuan pertama kedua negara tersaji di matchday kelima Grup A Piala Asia U-17 1988. Saat itu, Korea Selatan dengan gagah perkasa menggilas Timnas Indonesia U-17 dengan skor 7-1.

Dua tahun berselang, Timnas Indonesia U-17 dan Korea Selatan U-17 bersua di laga pertama Grup B Piala Asia U-17 1990. Hasilnya, skor sama kuat 1-1.

Pertemuan ketiga tersaji di matchday kedua Grup B Piala Asia U-17 2008. Diperkuat Son Heung-min yang juga mencetak dua gol, Korea Selatan menang 9-0 atas Timnas Indonesia.