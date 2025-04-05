Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hitung-hitungan Timnas Indonesia U-17 Lolos Perempatfinal Piala Asia U-17 2025 Setelah Menang 1-0 atas Korea Selatan U-17

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 05 April 2025 |00:00 WIB
Hitung-hitungan Timnas Indonesia U-17 Lolos Perempatfinal Piala Asia U-17 2025 Setelah Menang 1-0 atas Korea Selatan U-17
Timnas Indonesia U-17 menang 1-0 atas Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

HITUNG-hitungan Timnas Indonesia U-17 lolos perempatfinal Piala Asia U-17 2025 setelah menang 1-0 atas Timnas Korea Selatan U-17 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-17 tampil luar biasa saat bertemu raksasa Asia, Timnas Korea Selatan U-17, di matchday pertama Grup C Piala Asia U-17 2025 yang digelar di Al Faisal Stadium, Jumat (4/4/2025) malam WIB.

1. Timnas Indonesia U-17 Tampil Luar Biasa Lawan Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025

Lewat permainan militan dan pressing tinggi, skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- menang 1-0 atas Korea Selatan U-17. Gol Timnas Indonesia U-17 dicetak Evandra Florasta di menit 90+1.

Gol tercipta setelah tembakan penalti Evandra Florasta ditepis kiper Timnas Korea Selatan U-17. Bola rebound berhasil disambar Evandra Florasta untuk membuat Timnas Indonesia U-17 memenangkan pertandingan.

Timnas Indonesia U-17 bahkan hampir unggul di babak pertama jika saja Mierza Firjatullah tampil tenang saat berhadapan duel satu lawan satu dengan kiper Korea Selatan U-17.

Duel sengit di laga Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025. (Foto: AFC)
Duel sengit di laga Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025. (Foto: AFC)

Atas hasil ini, Timnas Indonesia U-17 menempati posisi satu Grup C Piala Asia U-17 2025 dengan koleksi tiga angka. Timnas Indonesia U-17 mengungguli Korea Selatan U-17, serta Yaman U-17 dan Afghanistan U-17 yang akan bentrok di matchday pertama Grup C Piala Asia U-17 2025 pada Sabtu, 5 April 2025 pukul 00.15 WIB.

Sesuai regulasi, hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos ke perempatfinal Piala Asia U-17 2025. Tak hanya lolos ke perempatfinal Piala Asia U-17 2025, tim yang finis dua besar di fase grup juga dipastikan ambil bagian di Piala Dunia U-17 2025!

2. Syarat Timnas Indonesia U-17 Lolos Perempatfinal Piala Asia U-17 2025

Lantas, apa syarat Timnas Indonesia U-17 untuk lolos perempatfinal Piala Asia U-17 2025? Timnas Indonesia U-17 dipastikan lolos perempatfinal jika menyapu bersih dua laga sisa Grup C dengan kemenangan.

Berdasarkan jadwal, Timnas Indonesia U-17 akan menantang Yaman U-17 pada Senin 7 April 2025 pukul 22.00 WIB dan Afghanistan U-17 (Jumat, 11 April 2025 pukul 22.15 WIB). Timnas Indonesia U-17 disinyalir tetap lolos ke perempatfinal jika mendapatkan tiga atau empat tambahan di dua laga sisa.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/51/3173563/nova_arianto-THGx_large.jpg
Jelang Piala Dunia U-17 2025, Pelatih Timnas Indonesia U-17 Nova Arianto Pamit dari Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/51/3172187/timnas_indonesia_u_17-xwYC_large.jpg
Jelang Piala Dunia U-17 2025, Nova Arianto Ungkap Perkembangan Timnas Indonesia U-17
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/51/3169799/timnas_indonesia_u_17-mrCI_large.jpg
Hasil Timnas Indonesia U-17 vs Makedonia Utara U-17 di Laga Uji Coba: Garuda Asia Kalah 0-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/51/3169789/timnas_indonesia_u_17-7lWX_large.jpg
Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia U-17 vs Makedonia Utara U-17: Sengit, Garuda Asia Tertinggal 0-1
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/07/11/1629487/fifa-jatuhkan-denda-rp76-miliar-buntut-skandal-dokumen-palsu-pemain-naturalisasi-timnas-malaysia-xrh.jpg
FIFA Jatuhkan Denda Rp7,6 Miliar Buntut Skandal Dokumen Palsu Pemain Naturalisasi Timnas MalaysiaÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/27/timnas_malaysia.jpg
FIFA Bocorkan Soal Pengadu 7 Pemain Naturalisasi Ilegal Timnas Malaysia, Indonesia atau Vietnam?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement