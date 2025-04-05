Hitung-hitungan Timnas Indonesia U-17 Lolos Perempatfinal Piala Asia U-17 2025 Setelah Menang 1-0 atas Korea Selatan U-17

Timnas Indonesia U-17 menang 1-0 atas Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025. (Foto: PSSI)

HITUNG-hitungan Timnas Indonesia U-17 lolos perempatfinal Piala Asia U-17 2025 setelah menang 1-0 atas Timnas Korea Selatan U-17 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-17 tampil luar biasa saat bertemu raksasa Asia, Timnas Korea Selatan U-17, di matchday pertama Grup C Piala Asia U-17 2025 yang digelar di Al Faisal Stadium, Jumat (4/4/2025) malam WIB.

1. Timnas Indonesia U-17 Tampil Luar Biasa Lawan Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025

Lewat permainan militan dan pressing tinggi, skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- menang 1-0 atas Korea Selatan U-17. Gol Timnas Indonesia U-17 dicetak Evandra Florasta di menit 90+1.

Gol tercipta setelah tembakan penalti Evandra Florasta ditepis kiper Timnas Korea Selatan U-17. Bola rebound berhasil disambar Evandra Florasta untuk membuat Timnas Indonesia U-17 memenangkan pertandingan.

Timnas Indonesia U-17 bahkan hampir unggul di babak pertama jika saja Mierza Firjatullah tampil tenang saat berhadapan duel satu lawan satu dengan kiper Korea Selatan U-17.

Duel sengit di laga Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025. (Foto: AFC)

Atas hasil ini, Timnas Indonesia U-17 menempati posisi satu Grup C Piala Asia U-17 2025 dengan koleksi tiga angka. Timnas Indonesia U-17 mengungguli Korea Selatan U-17, serta Yaman U-17 dan Afghanistan U-17 yang akan bentrok di matchday pertama Grup C Piala Asia U-17 2025 pada Sabtu, 5 April 2025 pukul 00.15 WIB.

Sesuai regulasi, hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos ke perempatfinal Piala Asia U-17 2025. Tak hanya lolos ke perempatfinal Piala Asia U-17 2025, tim yang finis dua besar di fase grup juga dipastikan ambil bagian di Piala Dunia U-17 2025!

2. Syarat Timnas Indonesia U-17 Lolos Perempatfinal Piala Asia U-17 2025

Lantas, apa syarat Timnas Indonesia U-17 untuk lolos perempatfinal Piala Asia U-17 2025? Timnas Indonesia U-17 dipastikan lolos perempatfinal jika menyapu bersih dua laga sisa Grup C dengan kemenangan.

Berdasarkan jadwal, Timnas Indonesia U-17 akan menantang Yaman U-17 pada Senin 7 April 2025 pukul 22.00 WIB dan Afghanistan U-17 (Jumat, 11 April 2025 pukul 22.15 WIB). Timnas Indonesia U-17 disinyalir tetap lolos ke perempatfinal jika mendapatkan tiga atau empat tambahan di dua laga sisa.