Hasil Timnas Australia U-17 vs Vietnam U-17 di Piala Asia U-17 2025: Golden Star Warriors Tahan Socceroos 1-1

TAIF - Skor imbang 1-1 menjadi hasil dari laga Tim Nasional (Timnas) Australia U-17 vs Vietnam U-17 di pertandingan perdana Grup C Piala Asia U-17 2025. Laga tersebut dimainkan di Stadion Okadh Sport Club, Taif, Arab Saudi, pada Jumat 4 April 2025 malam WIB.

Dalam laga tersebut, Australia U-17 sempat unggul via gol Quinn MacNicol di menit 41. Keunggulan itu tak bertahan lama karena babak kedua baru dimulai, Vietnam U-17 berhasil menyamakan skor menjadi 1-1 di menit 49 via Hoang Trong Duy Khang.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Australia U-17 dan Vietnam U-177 menampilkan tempo sedang pada awal babak pertama. Pasalnya, kedua tim berusahaa mengmbangkan pola permainan main-main.

Seiring berjalannya waktu, Vietnam U-17 dan Australia U-17 mulai bermain agresif. Hal tersebut ditandai kedua tim sempat menciptakan beberapa peluang.

Pada menit ke-41, Australia U-17 akhirnya bisa unggul lebih dahulu atas Vietnam U-17. Kepastian itu setelah Quinn MacNicol mampu menjebol gawang yang dikawal Hoa Xuan Tin.

Hasil babak pertama Timnas Australia U-17 vs Vietnam U-17 di Piala Asia U-17 2025

Babak Kedua

Vietnam U-17 baru bisa membalas pada awal babak kedua. Hal tersebut setelah Hoang Trong Doy berhasil mencetak gol dengan memaksimalkan umpan Nguyen Van Bach.

Semenjak skor kembali imbang, permainan kedua tim berjalan semakin ketat. Lantaran, Australia U-17 dan Vietnam U-17 ingin saling mencetak gol agar dapat meraih tiga poin.