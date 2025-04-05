Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Grup C Piala Asia U-17 2025 Kelar Laga Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan U-17: Garuda Asia di Peringkat Pertama!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 05 April 2025 |00:21 WIB
Klasemen Sementara Grup C Piala Asia U-17 2025 Kelar Laga Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan U-17: Garuda Asia di Peringkat Pertama!
Timnas Indonesia U-17 menang 1-0 atas Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

KLASEMEN sementara Grup C Piala Asia U-17 2025 kelar laga Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan U-17 menarik untuk diketahui. Pasalnya skuad Garuda Asia –julukan Timnas Indonesia U-17– tengah memimpin Grup C dengan 3 poin.

Ya, Timnas Indonesia U-17 berhasil meraih 3 poin berkat kemenangan atas Korea Selatan U-17 di laga perdana Grup C, pada Jumat 4 April 2025 malam WIB. Sementara itu, Korea Selatan U-17 yang menelan kekalahan terpaksa harus menjadi juru kunci di Grup C.

1. Kemenangan Penting

Timnas Indonesia U-17 sukses merebut kemenangan penting atas Korea Selatan U-17. Bermain bertahan, Garuda Asia sukses membuat para pemain lawan frustrasi.

Padahal, Timnas Korea Selatan U-17 benar-benar mendominasi jalannya pertandingan hingga memiliki penguasaan bola sampai lebih 60 persen. Bicara peluang, Korea Selatan U-17 mampu mengepung pertahanan Timnas Indonesia U-17.

Hanya saja, lini pertahanan Timnas Indonesia U-17 bermain sangat apik malam ini. Tak heran jika para pemain Korea Selatan U-17 tampak frustrasi.

Beberapa kali, Timnas Indonesia U-17 mengancam gawang Korea Selatan U-17 lewat skema serangan balik.

Upaya serangan balik itu tak banyak memberikan hasil manis. Baru di akhir laga, Timnas Indonesia U-17 mendapatkan hadiah penalti yang berawal dari handball pemain Korea Selatan U-17 di kotak terlarang.

Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan U-17. (AFC)
Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan U-17. (AFC)

Evandra Florasta dipercaya mengeksekusi tendangan penalti di menit 90+2 tersebut. Pada tendangan pertama, kiper Korea Selatan U-17 mampu menebak dan penalti pun gagal.

 

Halaman:
1 2
      
