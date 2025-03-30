Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dikonfirmasi Nova Arianto, Tristan Ibrahim Dicoret dari Skuad Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Asia U-17 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 30 Maret 2025 |21:43 WIB
Dikonfirmasi Nova Arianto, Tristan Ibrahim Dicoret dari Skuad Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Asia U-17 2025
Pemain Timnas Indonesia U-17, Tristan Ibrahim. (Foto: Instagram/erick_ibrahim_2967)
JEDDAH - Bintang muda Dewa United, Tristan Ibrahim dipastikan dicoret dari skuad Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17 untuk Piala Asia U-17 2025. Berdasarkan pernyataan pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, Tristan terpaksa dicoret karena mengalami cedera.

Ya, kabar itu sudah dikonfirmasi langsung oleh Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto. Nova menjelaskan kalau gelandang muda berusia 17 tahun itu mengalami cedera ketika melakoni uji coba kontra China di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).

1. Sudah Cedera sejak di Dubai

"Semua pemain dalam kondisi baik, cuma satu pemain yang si Tristan karena mengalami cedera setelah menjalani uji coba dengan China. Dengan terpaksa Tristan tak bisa ikut bersama kita di Piala Asia," kata Nova dalam keterangannya, Minggu (31/3/2025).

Kendati begitu, Nova tetap percaya dengan kekuatan pemain yang dimilikinya saat ini. Mantan asisten Shin Tae-yong di Timnas Indonesia itu berharap anak asuhnya bisa mencapai target yang telah ditetapkan, yakni lolos Piala Dunia U-17 2025.

“Tetapi, saya yakin semua pemain yang ada saat ini bisa memberikan yang terbaik agar sesuai dengan tujuan kita awal, kita lolos Piala Dunia U-17,” tegas Nova.

Susunan pemain Timnas Indonesia U-17 di laga uji coba (Foto: PSSI)
Susunan pemain Timnas Indonesia U-17 di laga uji coba (Foto: PSSI)

2. Persiapan Timnas Indonesia U-17

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-17 memanaskan mesinnya dengan menggelar TC tahap akhir di Dubai sebelum beraksi di Piala Asia U-17 2025. Selama disana, Garuda Muda menjalani uji coba melawan China, Uni Emirat Arab, dan Iran.

Piala Asia U-17 2025 akan digelar terpusat di Arab Saudi pada 3-20 April 2025. Timnas Indonesia U-17 diketahui sudah berada di Jeddah, Arab Saudi, untuk melakukan adaptasi.

 

