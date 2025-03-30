ADA 4 negara calon lawan Timnas Indonesia U-17 jika lolos perempatfinal Piala Asia U-17 2025. Pertama-tama, untuk bisa lolos ke perempatfinal turnamen yang digelar di Arab Saudi pada 3-20 April 2025 itu, Garuda Asia –julukan Timnas Indonesia U-17– wajib finis dua besar di Grup C.
Grup C Piala Asia U-17 2025 sendiri diisi oleh Timnas Indonesia U-17, Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Nantinya hanya dua tim terbaik di Grup C yang lolos ke babak perempatfinal dan berhak mendapatkan tiket ke Piala Dunia U-17 2025.
Nantinya, juara Grup C akan melawan runner-up Grup D. Sementara runner-up Grup C akan menantang jawara Grup D.
Jadi, empat calon lawan Timnas Indonesia U-17 jika lolos ke perempatfinal adalah tim-tim yang berasa dari Grup C. Penasaran negara mana saja?
Korea Utara U-17 lolos ke Piala Asia U-17 2025 juara Grup A saat kualifikasi. Bagi Korea Utara, Piala Asia U-17 2025 menjadi penampilan ke-12 mereka di turnamen tersebut,
Korea Utara U-17 pun tercatat sudah pernah menjuarai Piala Asia U-17. Tepatnya pada edisi 2010 dan 2014.
Bisa dikatakan salah satu tim yang nyaris gagal lolos ke putaran final Piala Asia U-17 2025. Pasalnya mereka lolos dengan berada di posisi kelima dalam lima runner-up terbaik saat kualifikasi.
Meski terlihat susah payah, negara yang sudah tampil 10 kali di ajang Piala Asia U-17 tersebut tercatat sudah dua kali juara. Tepatnya pada Piala Asia U-17 1996 dan 2000.