HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Negara Calon Lawan Timnas Indonesia U-17 jika Lolos Perempatfinal Piala Asia U-17 2025, Nomor 1 Baru Kalahkan Garuda Asia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 30 Maret 2025 |19:57 WIB
4 Negara Calon Lawan Timnas Indonesia U-17 jika Lolos Perempatfinal Piala Asia U-17 2025, Nomor 1 Baru Kalahkan Garuda Asia
Timnas Indonesia U-17 siap hadapi Piala Asia U-17 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

ADA 4 negara calon lawan Timnas Indonesia U-17 jika lolos perempatfinal Piala Asia U-17 2025. Pertama-tama, untuk bisa lolos ke perempatfinal turnamen yang digelar di Arab Saudi pada 3-20 April 2025 itu, Garuda Asia –julukan Timnas Indonesia U-17– wajib finis dua besar di Grup C.

Grup C Piala Asia U-17 2025 sendiri diisi oleh Timnas Indonesia U-17, Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Nantinya hanya dua tim terbaik di Grup C yang lolos ke babak perempatfinal dan berhak mendapatkan tiket ke Piala Dunia U-17 2025.

Nantinya, juara Grup C akan melawan runner-up Grup D. Sementara runner-up Grup C akan menantang jawara Grup D.

Jadi, empat calon lawan Timnas Indonesia U-17 jika lolos ke perempatfinal adalah tim-tim yang berasa dari Grup C. Penasaran negara mana saja?

Berikut 4 Negara Calon Lawan Timnas Indonesia U-17 jika Lolos Perempatfinal Piala Asia U-17 2025:

4. Korea Utara

Timnas Korea Utara U-17 lolos Piala Asia U-17 2025 AFC
Timnas Korea Utara U-17 lolos Piala Asia U-17 2025 AFC

Korea Utara U-17 lolos ke Piala Asia U-17 2025 juara Grup A saat kualifikasi. Bagi Korea Utara, Piala Asia U-17 2025 menjadi penampilan ke-12 mereka di turnamen tersebut,

Korea Utara U-17 pun tercatat sudah pernah menjuarai Piala Asia U-17. Tepatnya pada edisi 2010 dan 2014.

3. Oman

Timnas Guam U-17 vs Oman U-17. ig/omanfa
Timnas Guam U-17 vs Oman U-17. ig/omanfa

Bisa dikatakan salah satu tim yang nyaris gagal lolos ke putaran final Piala Asia U-17 2025. Pasalnya mereka lolos dengan berada di posisi kelima dalam lima runner-up terbaik saat kualifikasi.

Meski terlihat susah payah, negara yang sudah tampil 10 kali di ajang Piala Asia U-17 tersebut tercatat sudah dua kali juara. Tepatnya pada Piala Asia U-17 1996 dan 2000.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
