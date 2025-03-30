Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media China Sombong Yakin Timnas China Tendang Timnas Indonesia dari 4 Besar Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 30 Maret 2025 |10:56 WIB
Media China Sombong Yakin Timnas China Tendang Timnas Indonesia dari 4 Besar Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026
Timnas Indonesia vs Timnas China. (Foto: Timnas China)
A
A
A

MEDIA China, Sohu, sombong jelang Timnas Indonesia vs China di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia meyakini Timnas China bakal tendang Timnas Indonesia dari 4 besar Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Diketahui kini, skuad Garuda masih menempati posisi keempat di klasemen sementara Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Total, skuad Garuda mengemas 9 poin.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain (Foto: Instagram/@timnasindonesia)

Sementara China, mereka ada di dasar klasemen Grup C saat ini. Perolehan poin China terpaut 3 angka dari Timnas Indonesia.

1. Persaingan Jaga Asa Lolos ke Piala Dunia 2026

Persaingan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 di Grup C memang berjalan sengit. Sejauh ini, baru Jepang yang memastikan diri lolos langsung ke ke Piala Dunia 2026 usai kukuh di puncak klasemen dengan 20 poin.

Kemudian, ada Australia menyusul di posisi kedua dengan 13 angka. Sementara posisi ketiga, ini diisi Arab Saudi dengan 10 poin. Posisi kelima pun ditempati oleh Bahrain dengan 6 poin.

Diketahui, hanya tim yang finis di posisi 1 dan 2 pada klasemen akhir Grup C nantinya yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim posisi 3 dan 4 akan jaga asa lolos ke Piala Dunia 2026 lewat babak keempat.

Dengan ketatnya persaingan di Grup C, dua laga terakhir pun dipastikan jadi krusial untuk lima tim yang belum lolos ke Piala Dunia 2026. Mereka akan bersaing keras untuk bisa finis di 4 besar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/51/3193345/timnas_indonesia_lolos_piala_asia_2027_pada_juni_2024_okezone-pE6l_large.jpg
Timnas Indonesia Satu-satunya Negara Asia Tenggara yang Lolos Piala Asia 2027 di Tahun 2024!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/51/3193315/john_herdman_disoroti_media_inggris_setelah_segera_melatih_timnas_indonesia_fifacom-e0hj_large.jpg
Media Inggris Soroti John Herdman Latih Timnas Indonesia: Pelatih Skandal Olimpiade Dapat Kerjaan Baru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/51/3193288/john_herdman_akan_memimpin_timnas_indonesia_di_piala_asia_2027_fifacom-dyEF_large.jpg
John Herdman Pusing Timnas Indonesia Masuk Pot 4 Drawing Piala Asia 2027?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193264/john_herdman-F5Xv_large.jpg
Breaking News: PSSI Segera Resmikan John Herdman sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/02/11/1662095/hasil-lengkap-liga-inggris-pekan-ke19-liverpool-gagal-menang-lawan-leeds-united-nab.webp
Hasil Lengkap Liga Inggris Pekan ke-19: Liverpool Gagal Menang Lawan Leeds United
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2021/10/21/sir_alex_ferguson.jpg
Transfer Paling Menyakitkan MU: Ferguson Ditolak Legenda AC Milan Tanpa Negosiasi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement