Media China Sombong Yakin Timnas China Tendang Timnas Indonesia dari 4 Besar Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026

MEDIA China, Sohu, sombong jelang Timnas Indonesia vs China di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia meyakini Timnas China bakal tendang Timnas Indonesia dari 4 besar Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Diketahui kini, skuad Garuda masih menempati posisi keempat di klasemen sementara Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Total, skuad Garuda mengemas 9 poin.

Sementara China, mereka ada di dasar klasemen Grup C saat ini. Perolehan poin China terpaut 3 angka dari Timnas Indonesia.

1. Persaingan Jaga Asa Lolos ke Piala Dunia 2026

Persaingan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 di Grup C memang berjalan sengit. Sejauh ini, baru Jepang yang memastikan diri lolos langsung ke ke Piala Dunia 2026 usai kukuh di puncak klasemen dengan 20 poin.

Kemudian, ada Australia menyusul di posisi kedua dengan 13 angka. Sementara posisi ketiga, ini diisi Arab Saudi dengan 10 poin. Posisi kelima pun ditempati oleh Bahrain dengan 6 poin.

Diketahui, hanya tim yang finis di posisi 1 dan 2 pada klasemen akhir Grup C nantinya yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim posisi 3 dan 4 akan jaga asa lolos ke Piala Dunia 2026 lewat babak keempat.

Dengan ketatnya persaingan di Grup C, dua laga terakhir pun dipastikan jadi krusial untuk lima tim yang belum lolos ke Piala Dunia 2026. Mereka akan bersaing keras untuk bisa finis di 4 besar.