Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Melonjak ke Posisi 3 Klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Usai Lawan China, Ini Syaratnya!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 30 Maret 2025 |04:52 WIB
Timnas Indonesia Melonjak ke Posisi 3 Klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Usai Lawan China, Ini Syaratnya!
Timnas Indonesia wajib menang atas China pada 5 Juni 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia bakal melonjak ke posisi tiga klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia kelar melawan China pada Kamis, 5 Juni 2025 malam WIB. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi agar kondisi ini terjadi.

Sebelum membahas potensi di atas, kita lihat dulu klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia hingga matchday delapan. Timnas Jepang yang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026 tak tergoyahkan di puncak klasemen dengan 20 angka.

Timnas Jepang dipastikan lolos Piala Dunia 2026. (Foto: AFC)
Timnas Jepang dipastikan lolos Piala Dunia 2026. (Foto: AFC)

Menyusul di posisi dua ada Timnas Australia dengan 13 angka. Tambahan enam poin pada dua laga Maret 2025 membuat skuad Socceroos -julukan Timnas Australia- semakin dekat dengan pintu masuk Piala Dunia 2026.

Mengekor di posisi tiga ada Timnas Arab Saudi dengan 10 angka. Bagaimana dengan Timnas Indonesia? Skuad asuhan Patrick Kluivert ini berada di posisi empat dengan sembilan poin. Melengkapi posisi lima dan enam ada Bahrain dan China yang sama-sama mengemas enam angka.

1. Dua Tim Teratas Lolos Otomatis ke Piala Dunia 2026

Sesuai regulasi, dua tim yang finis teratas diizinkan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang finis di posisi tiga dan empat akan melanjutkan perjuangan di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Melihat kondisi sekarang, Timnas Indonesia masih berpeluang lolos Piala Dunia 2026 via dua jalur, yakni finis sebagai runner-up Grup C atau memburu tiket via babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia finis runner-up jika menyapu bersih dua laga sisa (lawan China dan Jepang) dengan kemenangan, serta di laga lain Australia cuma mendapatkan tambahan satu angka di dua pertandingan pamungkas (lawan Jepang dan Arab Saudi).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/51/3193345/timnas_indonesia_lolos_piala_asia_2027_pada_juni_2024_okezone-pE6l_large.jpg
Timnas Indonesia Satu-satunya Negara Asia Tenggara yang Lolos Piala Asia 2027 di Tahun 2024!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/51/3193315/john_herdman_disoroti_media_inggris_setelah_segera_melatih_timnas_indonesia_fifacom-e0hj_large.jpg
Media Inggris Soroti John Herdman Latih Timnas Indonesia: Pelatih Skandal Olimpiade Dapat Kerjaan Baru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/51/3193288/john_herdman_akan_memimpin_timnas_indonesia_di_piala_asia_2027_fifacom-dyEF_large.jpg
John Herdman Pusing Timnas Indonesia Masuk Pot 4 Drawing Piala Asia 2027?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193264/john_herdman-F5Xv_large.jpg
Breaking News: PSSI Segera Resmikan John Herdman sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/11/1662441/erspo-perkuat-identitas-dari-timnas-indonesia-ke-ekosistem-olahraga-dan-lifestyle-bjm.webp
Erspo Perkuat Identitas: Dari Timnas Indonesia ke Ekosistem Olahraga dan Lifestyle
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/04/24/logo_juventus.jpg
Bocoran Jersey Juventus 2026-2027 Viral! Desain Retro Legendaris Siap Comeback
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement