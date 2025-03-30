Timnas Indonesia Melonjak ke Posisi 3 Klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Usai Lawan China, Ini Syaratnya!

TIMNAS Indonesia bakal melonjak ke posisi tiga klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia kelar melawan China pada Kamis, 5 Juni 2025 malam WIB. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi agar kondisi ini terjadi.

Sebelum membahas potensi di atas, kita lihat dulu klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia hingga matchday delapan. Timnas Jepang yang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026 tak tergoyahkan di puncak klasemen dengan 20 angka.

Timnas Jepang dipastikan lolos Piala Dunia 2026. (Foto: AFC)

Menyusul di posisi dua ada Timnas Australia dengan 13 angka. Tambahan enam poin pada dua laga Maret 2025 membuat skuad Socceroos -julukan Timnas Australia- semakin dekat dengan pintu masuk Piala Dunia 2026.

Mengekor di posisi tiga ada Timnas Arab Saudi dengan 10 angka. Bagaimana dengan Timnas Indonesia? Skuad asuhan Patrick Kluivert ini berada di posisi empat dengan sembilan poin. Melengkapi posisi lima dan enam ada Bahrain dan China yang sama-sama mengemas enam angka.

1. Dua Tim Teratas Lolos Otomatis ke Piala Dunia 2026

Sesuai regulasi, dua tim yang finis teratas diizinkan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang finis di posisi tiga dan empat akan melanjutkan perjuangan di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Melihat kondisi sekarang, Timnas Indonesia masih berpeluang lolos Piala Dunia 2026 via dua jalur, yakni finis sebagai runner-up Grup C atau memburu tiket via babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia finis runner-up jika menyapu bersih dua laga sisa (lawan China dan Jepang) dengan kemenangan, serta di laga lain Australia cuma mendapatkan tambahan satu angka di dua pertandingan pamungkas (lawan Jepang dan Arab Saudi).