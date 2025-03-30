Penyebab Timnas Indonesia Terancam Sanksi FIFA Setelah Menang 1-0 atas Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

PENYEBAB Timnas Indonesia terancam sanksi FIFA setelah menang 1-0 atas Bahrain di matchday delapan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 25 Maret 2025 akan diulas Okezone. Kemenangan manis yang dicetak skuad Garuda di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) berpotensi berujung pilu karena FIFA disinyalir memberikan hukuman kepada PSSI.

1. Pelatih Timnas Bahrain Kecewa Lihat Suporter Timnas Indonesia

Hukuman berpotensi diberikan karena suporter Timnas Indonesia sempat menyoraki lagu kebangsaan Bahrain yang berkumandang sebelum laga dimulai. Pelatih Timnas Bahrain, Dragan Talajic, bahkan menyayangkan apa yang dilakukan suporter Timnas Indonesia sebelum pertandingan.

Dragan Talajic menyayangkan aksi suporter Timnas Indonesia yang menyoraki lagu kebangsaan Bahrain (Foto: Okezone/Aldhi Chandra)

“Saya mewakili kerajaan Bahrain. Saya menyesal ketika lagu kebangsaan kami tidak dihormati oleh 65 ribu penonton yang ada di stadion. Saya tahu Indonesia sebenarnya bisa lebih baik, terima kasih,” kata Dragan Talajic dalam konferensi pers pascalaga Timnas Indonesia vs Bahrain.

2. FIFA Pernah Hukum Bahrain karena Ulah Suporter

Lantas, apakah menyoraki lagu kebangsaan tim kebangsaan sebagai salah satu pelanggaran? Timnas Bahrain pernah merasakannya.

Saat menjamu Timnas Jepang di matchday kedua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 10 September 2024, suporter tuan rumah membunyikan peluit saat lagu kebangsaan Jepang berkumandang.

Mengutip dari Gulf Digital News, Federasi Sepakbola Bahrain (BFA) diminta FIFA membayar denda sebesar 5000 Franc Swiss atau sekira Rp94 juta akibat ulah suporter mereka. Saat itu, tak cuma satu hukuman yang diterima BFA.