Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Timnas Indonesia Terancam Sanksi FIFA Setelah Menang 1-0 atas Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 30 Maret 2025 |03:53 WIB
Penyebab Timnas Indonesia Terancam Sanksi FIFA Setelah Menang 1-0 atas Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Timnas Indonesia terancam sanksi FIFA setelah menang 1-0 atas Bahrain. (Foto: PSSI)
A
A
A

PENYEBAB Timnas Indonesia terancam sanksi FIFA setelah menang 1-0 atas Bahrain di matchday delapan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 25 Maret 2025 akan diulas Okezone. Kemenangan manis yang dicetak skuad Garuda di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) berpotensi berujung pilu karena FIFA disinyalir memberikan hukuman kepada PSSI.

1. Pelatih Timnas Bahrain Kecewa Lihat Suporter Timnas Indonesia

Hukuman berpotensi diberikan karena suporter Timnas Indonesia sempat menyoraki lagu kebangsaan Bahrain yang berkumandang sebelum laga dimulai. Pelatih Timnas Bahrain, Dragan Talajic, bahkan menyayangkan apa yang dilakukan suporter Timnas Indonesia sebelum pertandingan.

Dragan Talajic menyayangkan aksi suporter Timnas Indonesia yang menyoraki lagu kebangsaan Bahrain (Foto: Okezone/Aldhi Chandra)
Dragan Talajic menyayangkan aksi suporter Timnas Indonesia yang menyoraki lagu kebangsaan Bahrain (Foto: Okezone/Aldhi Chandra)

“Saya mewakili kerajaan Bahrain. Saya menyesal ketika lagu kebangsaan kami tidak dihormati oleh 65 ribu penonton yang ada di stadion. Saya tahu Indonesia sebenarnya bisa lebih baik, terima kasih,” kata Dragan Talajic dalam konferensi pers pascalaga Timnas Indonesia vs Bahrain.

2. FIFA Pernah Hukum Bahrain karena Ulah Suporter

Lantas, apakah menyoraki lagu kebangsaan tim kebangsaan sebagai salah satu pelanggaran? Timnas Bahrain pernah merasakannya.

Saat menjamu Timnas Jepang di matchday kedua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 10 September 2024, suporter tuan rumah membunyikan peluit saat lagu kebangsaan Jepang berkumandang.

Mengutip dari Gulf Digital News, Federasi Sepakbola Bahrain (BFA) diminta FIFA membayar denda sebesar 5000 Franc Swiss atau sekira Rp94 juta akibat ulah suporter mereka. Saat itu, tak cuma satu hukuman yang diterima BFA.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/51/3193288/john_herdman_akan_memimpin_timnas_indonesia_di_piala_asia_2027_fifacom-dyEF_large.jpg
John Herdman Pusing Timnas Indonesia Masuk Pot 4 Drawing Piala Asia 2027?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193264/john_herdman-F5Xv_large.jpg
Breaking News: PSSI Segera Resmikan John Herdman sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193221/john_herdman_segera_diresmikan_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_fifacom-E0vF_large.jpg
John Herdman Panggil 5 Pemain Diaspora untuk Comeback ke Timnas Indonesia di FIFA Series 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193168/danilson_soares_silva_siap_membela_timnas_indonesia_danilss10-QgS5_large.jpg
Danilson Soares Silva Siap Bela Timnas Indonesia meski Diincar Negara Peserta Piala Dunia 2026!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/02/11/1662099/media-belanda-karier-gelandang-timnas-indonesia-ivar-jenner-di-fc-utrecht-sudah-kelar-dtx.webp
Media Belanda: Karier Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner di FC Utrecht Sudah Kelar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/03/niclas_fullkrug.jpg
Debut Kilat Niclas Fullkrug Bawa AC Milan Menang, Sinyal Langganan Starter
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement