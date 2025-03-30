Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Pemain Timnas Indonesia yang Tuai Pujian dari Ole Romeny, Ada Rizky Ridho!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 30 Maret 2025 |09:54 WIB
2 Pemain Timnas Indonesia yang Tuai Pujian dari Ole Romeny, Ada Rizky Ridho!
Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
2 pemain Timnas Indonesia yang tuai pujian dari Ole Romeny menarik diulas. Salah satunya ada Rizky Ridho.

Ya, Ole Romeny memberi pujian kepada dua rekan setimnya di Timnas Indonesia. Mereka adalah Marselino Ferdinan dan Rizky Ridho. Romeny menilai dua pemain itu merupakan pemain berkualitas.

Bikin Kolaborasi Apik di Timnas Indonesia, Pelatih Oxford United Beri Sinyal Ole Romeny dan Marselino Ferdinan Bakal Dicadangkan

1. Marselino Ferdinan

Ole Romeny memuji Marselino dan Ridho setelah menjalani tugas negara bersama Timnas Indonesia di lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda mengemas satu kekalahan dari Australia (1-5) dan kemenangan atas Bahrain (1-0).

Pada kemenangan krusial atas Bahrain, Romeny mencetak golnya usai memanfaatkan umpan manis dari Marselino. Seperti diketahui, keduanya sama-sama bermain di Oxford United.

Romeny mengakui punya kedekatan dengan Marselino. Bahkan saking dekatnya, pemain kelahiran Nijmegen, Belanda itu menganggap Marselino seperti adik sendiri.

“Beruntungnya, saya bersama rekan setim saya, Marselino Ferdinan, seorang teman baik saya di Oxford United,” kata Romeny, dikutip dari Voetbalzone, Minggu (30/3/2025).

“Rasanya seperti dia adalah adik kecil saya. Sebagai anak Jakarta, Marselino adalah starboy Indonesia,” sambungnya.

 

