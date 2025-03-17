Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Percaya Elkan Baggott Bakal Kembali Bela Timnas Indonesia, Erick Thohir Mohon Netizen Bersabar

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |11:20 WIB
Percaya Elkan Baggott Bakal Kembali Bela Timnas Indonesia, Erick Thohir Mohon Netizen Bersabar
Elkan Baggott saat bela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir meminta kepada netizen untuk bersabar dan tak menghakimi Elkan Baggott yang menolak membela Timnas Indonesia. Sebab Erick percaya suatu saat nanti Elkan bakal kembali memperkuat Garuda.

Elkan Baggott tidak masuk dalam daftar skuad sementara Timnas Indonesia untuk dua laga di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Diketahui, Skuad Garuda akan bersua dengan Australia (20/3/2025) dan Bahrain (25/3/2025).

1. Erick Percaya Elkan Bakal Kembali

Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert sudah menyertakan 30 nama untuk dalam daftar sementara. Namun, Egy Maulana Vikri cedera sehingga daftar provisional berubah menjadi 29 pemain.

Dalam daftar tersebut, tidak ada nama Elkan Baggott. Pemain Blackpool FC itu tidak masuk dalam skuad sementara. Disinyalir, Elkan menolak secara halus panggilan Timnas Indonesia karena ingin fokus bermain untuk klub.

Mengenai hal ini, Erick memohon kepada masyarakat Indonesia untuk tidak menghakimi Elkan. Selain merupakan perbuatan tercela, Erick mengatakan penghakiman kepada Elkan berpotensi menutup peluang dia kembali ke Timnas Indonesia suatu saat nanti.

Elkan Baggott. blackpoolfc
Elkan Baggott. blackpoolfc

"Kita menginginkan Elkan kembali, tetapi mungkin prioritas Elkan masih kepada klubnya, jadi kita tidak bisa menghakimi," ujar Erick di Jakarta, dikutip pada Senin (17/3/2025).

"Saya mohon, para netizen juga jangan (menghakimi), karena siapa tahu suatu hari kembali. Jadi itu kan pilihan," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
