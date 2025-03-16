Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Thom Haye Siap Jadi Penyambung Lidah 4 Pemain Keturunan Baru di Timnas Indonesia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 16 Maret 2025 |18:47 WIB
Thom Haye Siap Jadi Penyambung Lidah 4 Pemain Keturunan Baru di Timnas Indonesia
Thom Haye siap menjadi penyambung lidah bagi empat pemain keturunan baru di Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@thomhaye)
THOM Haye siap menjadi penyambung lidah bagi empat pemain keturunan baru di Timnas Indonesia. Mereka adalah Ole Romeny, Joey Pelupessy, Emil Audero, dan Dean James.

Timnas Indonesia mendapat amunisi tambahan jelang hadapi Timnas Australia dalam lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka semua sudah bisa bermain di laga tersebut karena proses perpindahan federasinya telah rampung.

1. Tak Sabar

emil audero, dean james, dan joey pelupessy ambil sumpah wni foto kemenkum

Haye pun sudah tak sabar menyambut kehadiran empat pemain keturunan baru di skuad Timnas Indonesia. Meski secara pribadi tidak mengenalnya, namun ia mengetahui mereka sebagai pemain.

“Ya, saya mengenal mereka tetapi tidak secara pribadi. Tapi tentu saja saya mengenal mereka sebagai pemain. Sungguh indah bagi mereka dan saya juga tidak sabar untuk bertemu mereka,” kata Haye, dilansir dari kanal youtube The Haye Way, Minggu (16/3/2025).

2. Adaptasi

Lebih lanjut, The Professor tak segan untuk menjadi jembatan para pemain baru itu agar bisa cepat beradaptasi dengan Skuad Garuda. Tapi, ia mengungkapkan saat ini chemistry antar pemain Timnas Indonesia terjalin sangat baik.

“Terkadang ya (membantu pemain baru), tapi itu juga tergantung skuadnya. Sekarang dengan Timnas, juga jeda internasional terakhir ketika kami melawan (Timnas) Arab Saudi, saya pikir chemistry tim sangat bagus,” ungkap Haye.

 

