HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ingin Main di Piala Dunia 2026 Bareng Timnas Indonesia, Thom Haye: Bermimpi Selalu Boleh

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 16 Maret 2025 |18:04 WIB
Ingin Main di Piala Dunia 2026 Bareng Timnas Indonesia, Thom Haye: Bermimpi Selalu Boleh
Thom Haye tak menampik punya mimpi tampil di Piala Dunia 2026 bareng Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@thomhaye)
THOM Haye tidak menampik ingin main di Piala Dunia 2026 bareng Timnas Indonesia. Ia yakin laga-laga tersisa di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan sulit.

Timnas Indonesia punya peluang untuk bisa bermain di Piala Dunia 2026. Saat ini, mereka sedang berada di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan koleksi enam poin.

1. Terbuka

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas China (Foto: PSSI)
Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas China (Foto: PSSI)

Peluang Indonesia masih terbuka karena hanya berjarak satu angka saja dari Timnas Australia yang ada di urutan dua. Untuk bisa lolos langsung, Skuad Garuda harus finis dua teratas. Jika finis posisi tiga atau empat, maka mereka akan melanjutkan perjuangan via babak keempat.

Haye memimpikan bermain di Piala Dunia bersama Timnas Indonesia. Jika melihat persaingan yang sangat kompetitif di Grup C, menurutnya Tim Merah Putih punya peluang untuk bisa beraksi di Piala Dunia 2026.

“Ya, bermimpi selalu boleh. Saya adalah seseorang yang lebih suka fokus pada hal-hal yang ada di depan mata,” kata Haye, dilansir dari instagram Voetbal Primeur, Minggu (16/3/2025).

“Jadi, saya harus mengatakan bahwa babak grup sangat menarik, dan tentu saja, kamu mulai berpikir itu mungkin terjadi. Jadi, tidak aneh untuk mengatakan itu,” sambung pria berusia 30 tahun itu.

 

Telusuri berita bola lainnya
