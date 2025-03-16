Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Timnas Indonesia yang Siap Menggila Lawan Australia di Sydney Football Stadium, Nomor 1 Ole Romeny

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 16 Maret 2025 |19:10 WIB
5 Pemain Timnas Indonesia yang Siap Menggila Lawan Australia di Sydney Football Stadium, Nomor 1 Ole Romeny
Lima pemain Timnas Indonesia ini akan menggila saat melawan Timnas Australia (Foto: PSSI)
A
A
A

BERIKUT lima pemain Timnas Indonesia yang siap menggila lawan Australia di Sydney Football Stadium. Salah satunya adalah Ole Romeny.

Laga Timnas Australia vs Timnas Indonesia itu merupakan matchday ketujuh Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan dijadwalkan dimainkan Kamis 20 Maret 2025 pukul 16.10 WIB.

Susunan pemain Timnas Australia (Foto: AFC)
Susunan pemain Timnas Australia (Foto: AFC)

Lantas, siapa saja lima pemain Timnas Indonesia yang siap menggila lawan Australia? Simak ulasan berikut ini.

5 Pemain Timnas Indonesia yang Siap Menggila Lawan Australia di Sydney Football Stadium

5. Jay Idzes

Jay Idzes beraksi pada laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
Jay Idzes beraksi pada laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Pemain satu ini diprediksi akan meneruskan penampilan apiknya di level klub. Idzes tengah menjadi kapten sekaligus andalan Venezia FC di Liga Italia 2024-2025.

Memang, klubnya berada di zona degradasi. Namun, kepemimpinan serta kualitas Idzes dalam menggalang lini belakang kerap menuai pujian.

4. Maarten Paes

Nestory Irankunda berusaha mencuri bola dari Maarten Paes di laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
Nestory Irankunda berusaha mencuri bola dari Maarten Paes di laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Pemain satu ini diprediksi akan menggila pada laga kontra Timnas Australia. Sebagai palang pintu terakhir, Paes jelas bakal banyak berhadapan dengan serangan.

Di sini lah peran utamanya akan terlihat. Paes dikenal sebagai salah satu shot stopper yang bagus di MLS (Liga Amerika Serikat) kendati pertahanan FC Dallas kerap digempur lawan.

 

Halaman:
1 2 3
      
