BERIKUT lima pemain Timnas Indonesia yang siap menggila lawan Australia di Sydney Football Stadium. Salah satunya adalah Ole Romeny.
Laga Timnas Australia vs Timnas Indonesia itu merupakan matchday ketujuh Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan dijadwalkan dimainkan Kamis 20 Maret 2025 pukul 16.10 WIB.
Lantas, siapa saja lima pemain Timnas Indonesia yang siap menggila lawan Australia? Simak ulasan berikut ini.
5 Pemain Timnas Indonesia yang Siap Menggila Lawan Australia di Sydney Football Stadium
Pemain satu ini diprediksi akan meneruskan penampilan apiknya di level klub. Idzes tengah menjadi kapten sekaligus andalan Venezia FC di Liga Italia 2024-2025.
Memang, klubnya berada di zona degradasi. Namun, kepemimpinan serta kualitas Idzes dalam menggalang lini belakang kerap menuai pujian.
Pemain satu ini diprediksi akan menggila pada laga kontra Timnas Australia. Sebagai palang pintu terakhir, Paes jelas bakal banyak berhadapan dengan serangan.
Di sini lah peran utamanya akan terlihat. Paes dikenal sebagai salah satu shot stopper yang bagus di MLS (Liga Amerika Serikat) kendati pertahanan FC Dallas kerap digempur lawan.