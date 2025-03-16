Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Top Skor Australia Sebut Kekuatan Timnas Indonesia Setara dengan Socceroos

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 16 Maret 2025 |16:40 WIB
Top Skor Australia Sebut Kekuatan Timnas Indonesia Setara dengan <i>Socceroos</i>
Kekuatan Timnas Indonesia disebut setara dengan Timnas Australia (Foto: AFC)
TOP skor sepanjang masa Timnas Australia, Tim Cahill, menyebut kekuatan Timnas Indonesia kini setara dengan negaranya. Oleh karena itu, ia meminta para juniornya untuk waspada!

Laga Timnas Australia vs Timnas Indonesia itu merupakan matchday ketujuh Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion Sydney Football, Australia, Kamis 20 Maret 2025 pukul 16.10 WIB.

1. Potensial

Tony Popovic jadi pelatih Timnas Australia (Foto: Socceroos)
Cahill mengatakan pelatih Tony Popovic memiliki pemain-pemain potensial yang syarat dengan kualitas dan pengalaman. Namun, persaingan dalam fase Grup C juga cukup ketat antar setiap kontestan.

"Ia memiliki kumpulan pemain yang berbakat. Akan tetapi, bila Anda melihat negara-negara seperti Indonesia, Timnas Arab Saudi, dan negara-negara di Asia lainnya, mereka setara," urai Cahill, dilansir dari The Roar, Minggu (16/3/2025).

"Bahkan ada beberapa yang lebih baik. Itulah realitas sepakbola saat ini," sambung pemilik 49 gol bagi Australia tersebut.

2. Tidak Mudah

Cahill menilai perjalanan Australia dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 memang tidak mudah meski pun saat ini berada di posisi kedua. Hal itu menjadi tantangan buat Popovic.

 

