Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Simak jadwal siaran langsung Timnas Australia vs Timnas Indonesia yang tayang di RCTI (Foto: AFC)

SYDNEY – Live di RCTI! Ini jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Laga tersebut merupakan matchday ketujuh Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan dijadwalkan dimainkan di Stadion Sydney Football, Australia, Kamis 20 Maret 2025 pukul 16.10 WIB.

1. Krusial

Jay Idzes beraksi pada laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Partai Timnas Australia vs Timnas Indonesia ini sangat krusial untuk kedua kesebelasan. Sebab, posisi mereka berdekatan di klasemen sementara Grup C hingga kelar matchday enam pada November 2024.

Australia duduk di urutan dua dengan nilai tujuh. Sedangkan, Indonesia bertengger tepat di bawahnya berkat raihan enam poin.

2. Aman

Jumlah enam angka itu sama dengan milik Timnas Arab Saudi, Timnas Bahrain, dan Timnas China, di urutan 4-6! Bisa dibilang urutan 2-6 masih belum aman karena permutasinya bisa begitu brutal.

Sejauh ini hanya Timnas Jepang saja yang tinggal selangkah lagi mengamankan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Dengan raihan 16 poin, mereka cuma butuh satu kali menang untuk lolos otomatis.