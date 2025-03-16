Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 16 Maret 2025 |16:06 WIB
Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Simak jadwal siaran langsung Timnas Australia vs Timnas Indonesia yang tayang di RCTI (Foto: AFC)
A
A
A

SYDNEY – Live di RCTI! Ini jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Laga tersebut merupakan matchday ketujuh Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan dijadwalkan dimainkan di Stadion Sydney Football, Australia, Kamis 20 Maret 2025 pukul 16.10 WIB.

1. Krusial

Jay Idzes beraksi pada laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
Jay Idzes beraksi pada laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Partai Timnas Australia vs Timnas Indonesia ini sangat krusial untuk kedua kesebelasan. Sebab, posisi mereka berdekatan di klasemen sementara Grup C hingga kelar matchday enam pada November 2024.

Australia duduk di urutan dua dengan nilai tujuh. Sedangkan, Indonesia bertengger tepat di bawahnya berkat raihan enam poin.

2. Aman

Jumlah enam angka itu sama dengan milik Timnas Arab Saudi, Timnas Bahrain, dan Timnas China, di urutan 4-6! Bisa dibilang urutan 2-6 masih belum aman karena permutasinya bisa begitu brutal.

Sejauh ini hanya Timnas Jepang saja yang tinggal selangkah lagi mengamankan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Dengan raihan 16 poin, mereka cuma butuh satu kali menang untuk lolos otomatis.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189977/shin_tae_yong_mengirim_pesan_kepada_awak_timnas_indonesia_yang_dipastikan_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-7Nx3_large.jpg
Sedih Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Harus Kerja Lebih Keras Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189925/shin_tae_yong_mengaku_ada_beberapa_pemain_timnas_indonesia_curhat_kepadanya_usai_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-ck9P_large.jpg
Pemain Curhat Usai Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Bisa Lolos jika Kita Masih Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189477/kevin_diks_kembali_mengenang_kegagalan_timnas_indonesia_melaju_ke_putaran_final_piala_dunia_2026-zmMI_large.jpg
Kevin Diks Kenang Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026: Benar-Benar Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/19/11/1657915/bundesliga-matchday-15-akhir-pekan-ini-jadwal-tayang-dan-link-streaming-di-vision-lei.webp
Bundesliga Matchday 15 Akhir Pekan Ini: Jadwal Tayang dan Link Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/27/cristian_chivu.jpg
Chivu Tetap Puas Meski Inter Tersingkir Dramatis dari Piala Super Italia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement