Patrick Kluivert Umumkan Daftar 23 Pemain Timnas Indonesia Lawan Australia pada Kamis 20 Maret 2025

Patrick Kluivert umumkan 23 pemain Timnas Indonesia melawan Australia pada Kamis 20 Maret 2025. (Foto: Instagram/@patrickkluivert9)

PATRICK Kluivert akan mengumumkan daftar 23 pemain Timnas Indonesia melawan Timnas Australia pada Kamis, 20 Maret 2025 atau beberapa jam sebelum pertandingan. Sekadar diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi Australia dan Bahrain di lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 serta 25 Maret 2025.

Untuk menghadapi dua laga di atas, pelatih Patrick Kluivert memanggil 30 nama. Namun, pada Jumat 14 Maret 2025, Patrick Kluivert mencoret Egy Maulana Vikri karena belum pulih dari cedera.

1. Sebanyak 29 Nama Disiapkan Patrick Kluivert untuk Laga Timnas Indonesia vs Australia dan Bahrain

Patrick Kluivert bawa 29 pemain Timnas Indonesia bulan ini. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Sebanyak 29 nama dipersiapkan Patrick Kluivert untuk dua laga Timnas Indonesia bulan ini. Nantinya dari 29 nama tersebut, hanya 23 yang bisa masuk daftar susunan pemain Timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain.

Hal itu berarti di laga melawan Australia dan Bahrain, Patrick Kluivert akan mencoret enam nama lagi untuk mendaftarkan 23 nama. Untuk melawan Australia, sudah ada dua nama yang dipastikan absen karena akumulasi kartu.

2. Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner Absen Lawan Timnas Australia

Pemain yang dimaksud adalah Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner. Meski absen melawan Australia, dua pemain berdarah Belanda ini tersedia saat Timnas Indonesia menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa, 25 Maret 2025.

Lantas, siapa empat nama lain yang akan dicoret Patrick Kluivert? Okezone memprediksi, empat nama lainnya adalah Nadeo Argawinata, Muhammad Ferarri, Septian Bagaskara dan Hokky Caraka.

Lantas, kapan Patrick Kluivert mengumumkan daftar 23 pemain untuk laga melawan Australia? Disinyalir H-1 Patrick Kluivert sudah menentukan 23 nama yang disiapkan menghadapi Socceroos -julukan Timnas Australia.