HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Janji Sofie Imam Usai Ditunjuk Patrick Kluivert Jadi Asisten Pelatih Fisik Timnas Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 16 Maret 2025 |14:01 WIB
Janji Sofie Imam Usai Ditunjuk Patrick Kluivert Jadi Asisten Pelatih Fisik Timnas Indonesia
Sofie Imam jadi asisten pelatih fisik Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

SOFIE Imam ditunjuk Patrick Kluivert jadi asisten pelatih fisik Timnas Indonesia. Dia pun tebar janji.

Sofie Imam ingin memberikan kontribusi terbaiknya di Timnas Indonesia untuk meningkatkan performa tim asuhan Patrick Kluivert. Dengan begitu, timnya menembus Piala Dunia 2026.

sofie imam foto pssi.jpg

1. Adaptasi

Sofie Imam akan mendamping Quentin Jacoba yang menjadi pelatih fisik Timnas Indonesia. Sofie diperkenalkan sebagai asisten pelatih fisik pada Sabtu 15 Maret 2025.

Sofie mengatakan harus segera menyesuaikan diri dengan tim kepelatihan Patrick Kluivert, khususnya Quentin Jacoba. Dengan begitu, kontribusinya dapat memberikan dampak positif.

"Saya berusaha cepat beradaptasi dengan apa yang diinginkan coach Quentin Jacoba," kata Sofie, dilansir dari laman Instagram Timnas Indonesia @timnas.indonesia, Minggu (16/3/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita bola lainnya
