Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Timnas Indonesia vs Australia, Dokter Skuad Garuda Pastikan Rizky Ridho Cs dalam Kondisi Baik

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 16 Maret 2025 |13:09 WIB
Jelang Timnas Indonesia vs Australia, Dokter Skuad Garuda Pastikan Rizky Ridho Cs dalam Kondisi Baik
Nadeo Argawinata kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Dokter Timnas Indonesia, Alfa Asyhar, ungkap kondisi Rizky Ridho cs jelang melawan Timnas Australia dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dia mengatakan pemain-pemain yang berkarier di Liga 1 dalam kondisi baik untuk melakukan latihan melawan Australia.

Pertemuan kedua tim itu akan tersaji di Stadion Allianz, Sydney, pada 20 Maret 2025. Jelang laga itu, sejumlah pemain Timnas Indonesia sudah berkumpul.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas China (Foto: PSSI)

1. Pengecekan Kondisi

Saat ini, Alfa Asyhar baru melakukan pengecekan kondisi pemain yang berkarier di Liga 1. Pemain-pemain itu adalah Nadeo Argawinata, Ernando Ari, Ramadhan Sananta, Hokky Caraka, Septian Bagaskara, Ricky Kambuaya, Muhammad Fararri, dan Rizky Ridho.

Untuk pemain-pemain yang berkarier di luar negeri, mereka akan bertahap menuju Australia. Sementara itu, tim kepelatihan dan pemain yang berkarier di Liga 1, hari ini, Minggu (16/3/2025) akan menuju ke Australia.

"Kami melakukan persiapan terkait dengan illness terkait dengan injury, fisik. Hasil yang kami dapatkan adalah pemain dalam kondisi siap untuk mengikuti latihan," kata Alfa Asyhar, dilansir dari laman Instagram Timnas Indonesia @timnasindonesia, Minggu (16/3/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/51/3190982/john_herdman_adalah_pilihan_paling_masuk_akal_sebagai_pelatih_baru_timnas_indonesia_ketimbang_giovanni_van_bronckhorst-g368_large.jpeg
Bung Harpa Nilai Lebih Masuk Akal John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia ketimbang Giovanni van Bronckhorst
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/51/3190973/kualitas_pemain_timnas_indonesia_belum_layak_main_di_piala_dunia_2026_pssi-RadJ_large.jpg
Asnawi Mangkualam: Kualitas Pemain Timnas Indonesia Belum Cukup untuk Main di Piala Dunia 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/49/3190968/asnawi_mangkualam_gagal_gabung_persib_bandung_pada_musim_panas_2025_portfcofficial-PFhn_large.jpg
Penyebab Pemain Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam Gagal Gabung Persib Bandung pada Musim Panas 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190853/jordi_amat_tak_masalah_siapa_pun_pelatih_baru_timnas_indonesia-y0rl_large.jpeg
Jordi Amat Tak Masalah Siapa pun Pelatih Baru Timnas Indonesia, yang Penting Didukung Semua Pihak
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/20/51/1658079/cerita-hoki-es-indonesia-cetak-sejarah-raih-medali-emas-pertama-di-sea-games-inb.webp
Cerita Hoki Es Indonesia Cetak Sejarah Raih Medali Emas Pertama di SEA Games
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/20/atlet_panahan_indonesia_diananda_choirunisa_mera.jpg
Diananda Choirunisa Hamil 2 Minggu Saat Raih 2 Emas SEA Games 2025, Pengakuannya Bikin Haru!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement