Jelang Timnas Indonesia vs Australia, Dokter Skuad Garuda Pastikan Rizky Ridho Cs dalam Kondisi Baik

JAKARTA – Dokter Timnas Indonesia, Alfa Asyhar, ungkap kondisi Rizky Ridho cs jelang melawan Timnas Australia dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dia mengatakan pemain-pemain yang berkarier di Liga 1 dalam kondisi baik untuk melakukan latihan melawan Australia.

Pertemuan kedua tim itu akan tersaji di Stadion Allianz, Sydney, pada 20 Maret 2025. Jelang laga itu, sejumlah pemain Timnas Indonesia sudah berkumpul.

1. Pengecekan Kondisi

Saat ini, Alfa Asyhar baru melakukan pengecekan kondisi pemain yang berkarier di Liga 1. Pemain-pemain itu adalah Nadeo Argawinata, Ernando Ari, Ramadhan Sananta, Hokky Caraka, Septian Bagaskara, Ricky Kambuaya, Muhammad Fararri, dan Rizky Ridho.

Untuk pemain-pemain yang berkarier di luar negeri, mereka akan bertahap menuju Australia. Sementara itu, tim kepelatihan dan pemain yang berkarier di Liga 1, hari ini, Minggu (16/3/2025) akan menuju ke Australia.

"Kami melakukan persiapan terkait dengan illness terkait dengan injury, fisik. Hasil yang kami dapatkan adalah pemain dalam kondisi siap untuk mengikuti latihan," kata Alfa Asyhar, dilansir dari laman Instagram Timnas Indonesia @timnasindonesia, Minggu (16/3/2025).