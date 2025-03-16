Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Imbang Timnas Arab Saudi vs China Antar Timnas Indonesia ke Posisi 2 Klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 16 Maret 2025 |12:36 WIB
Hasil Imbang Timnas Arab Saudi vs China Antar Timnas Indonesia ke Posisi 2 Klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026?
Laga Timnas Arab Saudi vs China diharapkan berakhir imbang bulan ini. (Foto: YouTube/AFC Asian Cup)
A
A
A

HASIL imbang Timnas Arab Saudi vs China antar Timnas Indonesia ke posisi dua klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Setelah libur empat bulan, Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kembali berputar bulan ini.

Bagaimana dengan penampakan klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Hingga matchday keenam, Timnas Jepang duduk di puncak dengan 16 angka, unggul sembilan poin dari Australia di posisi dua atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.

1. Timnas indonesia Ditempat Ketat 3 Negara Lain

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas China (Foto: PSSI)

Mengekor di posisi tiga, empat, lima dan enam ada Timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan China yang sama-sama mengoleksi enam angka. Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- unggul produktivitas gol atas Arab Saudi (enam gol berbanding tiga), serta unggul selisih gol atas Bahrain dan China.

Melihat kondisi di atas, peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Terdekat, Timnas Indonesia akan tandang ke markas Timnas Australia di matchday ketujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Sydney Football Stadium, Kamis 20 Maret 2025 pukul 16.10 WIB.

Sekarang pertanyaan muncul. Jika Timnas Indonesia menang atas Australia, apakah skuad Garuda langsung Meroket ke posisi dua? Jawabannya belum tentu. Timnas Indonesia masih bergantung kepada hasil pertandingan lain yang mempertemukan Arab Saudi vs China dan Jepang vs Bahrain.

2. Laga Arab Saudi vs China Diharapkan Berakhir Imbang

Timnas Arab Saudi akan naik ke posisi dua Grup C jika menang selisih dua gol atas China, serta di laga lain Timnas Indonesia cuma menang selisih satu gol atas Australia. Jika kondisi ini terjadi, Green Falcons -julukan Timnas Arab Saudi- ungul selisih gol atas Timnas Indonesia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/51/3190982/john_herdman_adalah_pilihan_paling_masuk_akal_sebagai_pelatih_baru_timnas_indonesia_ketimbang_giovanni_van_bronckhorst-g368_large.jpeg
Bung Harpa Nilai Lebih Masuk Akal John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia ketimbang Giovanni van Bronckhorst
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/51/3190973/kualitas_pemain_timnas_indonesia_belum_layak_main_di_piala_dunia_2026_pssi-RadJ_large.jpg
Asnawi Mangkualam: Kualitas Pemain Timnas Indonesia Belum Cukup untuk Main di Piala Dunia 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/49/3190968/asnawi_mangkualam_gagal_gabung_persib_bandung_pada_musim_panas_2025_portfcofficial-PFhn_large.jpg
Penyebab Pemain Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam Gagal Gabung Persib Bandung pada Musim Panas 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190853/jordi_amat_tak_masalah_siapa_pun_pelatih_baru_timnas_indonesia-y0rl_large.jpeg
Jordi Amat Tak Masalah Siapa pun Pelatih Baru Timnas Indonesia, yang Penting Didukung Semua Pihak
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/19/11/1657909/barcelona--real-madrid-jadi-sorotan-nonton-streaming-laliga-di-vision-znh.webp
Barcelona & Real Madrid Jadi Sorotan! Nonton Streaming LaLiga di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/30/john_herdman.jpg
John Herdman Dinilai Pilihan Paling Masuk Akal untuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement