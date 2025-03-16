Jelang Bela Timnas Indonesia, Joey Pelupessy Catatkan Statistik Ciamik meski Lommel SK Kalah 0-1 dari Patro Eisden

JOEY Pelupessy catatkan statistik ciamik jelang bela Timnas Indonesia. Kiprah manis ini diukirnya, meski klubnya, Lommel SK harus mendapat kekalahan dari Patro Eisden dalam laga lanjutan Liga Belgia 2024-2025.

Laga itu digelar di Soevereinstadion, Minggu (16/3/2025) dini hari WIB. Klub Joey Pelupessy kalah tipis dengan skor 0-1.

1. Statistik Ciamik Joey Pelupessy

Joey tampil 90 menit dalam laga itu. Dia memainkan posisi gelandang untuk mengatur irama permainan timnya bersama dengan Leon Lalic.

Data dari Aiscore, pemain berusia 31 tahun tersebut melakukan operan-operan dengan akurasi yang cukup baik, yakni 83,7 persen. Operan itu cukup memanjakan rekan setimnya.

Joey pun punya rating penilaian sebesar 7.0. Itu menjadi nilai tertinggi kedua di timnya berkaitan dengan performa pemain saat melawan Patro Eisden.

Selain itu, Joey berhasil melakukan sekali intersepsi dan tiga kali clearance. Joey juga melakukan tiga tekel, tapi tidak ada yang berbuah kartu dari wasit.

Hasil tersebut membuat Lommel masih tertahan di posisi ke-12 pada klasemen sementara dengan 23 poin. Poin itu dari enam kemenangan, lima imbang, dan 13 kekalahan.