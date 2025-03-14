Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Australia Setelah Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupessy Ganti Federasi

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |10:28 WIB
Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Australia Setelah Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupessy Ganti Federasi
Emil Audero, Joey Pelupessy, dan Dean James. (Foto: Instagram/@erickthohir)
A
A
A

PREDIKSI line up Timnas Indonesia vs Australia setelah Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupessy ganti federasi menarik diulas. Akankah pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, langsung memainkan 3 pemain naturalisasi anyar skuad Garuda itu?

Diketahui, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupessy sudah resmi dinaturalisasi. Mereka ucap sumpah WNI di Roma, Italia, pada Senin 10 Maret 2025. Kini, ketiganya pun dikabarkan sudah resmi beralih federasi.

Emil Audero cuma butuh 16 hari untuk mendapatkan paspor Indonesia @pssi

Dengan begitu, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupessy bisa didaftarkan PSSI untuk laga Timnas Indonesia vs Australia. Laga ketujuh Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia itu sendiri akan digelar di Sydney Football Stadium, Sydney, pada 20 Maret 2025.

Lantas, menarik menilik prediksi line up Timnas Indonesia vs Australia setelah Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupessy ganti federasi. Tentunya, skuad terbaik akan diturunkan Patrick Kluivert.

1. Prediksi Line Up

Patrick Kluivert diprediksi akan menerapkan pola permainan 3-4-3 saat melawan Australia. Untuk posisi penjaga gawang sendiri, pelatih asal Belanda itu jadi punya opsi. Dia bisa menurunkan Maarten Paes ataupun Emil Audero. Semuanya tentu bergantung pada kesiapan dan kondisi pemain.

Berlaih ke lini belakang, ada tiga pemain yang diprediksi diturunkan. Mereka adalah Mees Hilgers, Jay Idzes, Rizky Ridho.

Kemudian, Joey Pelupessy siap mengisi posisi di lini tengah. Dia bakal bekerja sama dengan tiga pemain naturalisasi lain di Timnas Indonesia yang sudah kerap jadi andalan, yakni Kevin Diks, Thom Haye, dan Calvin Verdonk.

Terakhir, di lini serang, Dean James juga berpeluang diturunkan Patrick Kluivert. Dia diprediksi akan kerja sama dengan Rafael Struick dan Ole Romeny.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190610/skuad_timnas_indonesia_di_piala_asia_2007-LTCe_large.jpg
Ditangani Pelatih Inggris, Timnas Indonesia Gagal Lolos Fase Grup Piala AFF 2007!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190597/john_herdman_dilaporkan_menolak_tawaran_melatih_timnas_jamaika_yang_sebetulnya_berpeluang_tampil_di_piala_dunia_2026-2rX3_large.jpg
John Herdman Tolak Tawaran Latih Jamaika yang Berpeluang Tampil di Piala Dunia 2026, demi Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190589/john_herdman_memiliki_banyak_kesamaan_dengan_shin_tae_yong_fifacom-Cx61_large.jpg
5 Kesamaan John Herdman dengan Shin Tae-yong, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Berjaya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190584/simak_tiga_prestasi_john_herdman_yang_merupakan_calon_kuat_pelatih_timnas_indonesia-nwKi_large.jpg
3 Prestasi John Herdman Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia, Nomor 1 Tak Tersaingi!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/18/51/1657185/diananda-choirunisa-borong-2-emas-sea-games-2025-di-tengah-kondisi-hamil-bpf.webp
Diananda Choirunisa Borong 2 Emas SEA Games 2025 di Tengah Kondisi Hamil
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/30/john_herdman.jpg
Profil John Herdman, Calon Pelatih Timnas Indonesia yang Baru
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement