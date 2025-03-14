Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Australia Setelah Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupessy Ganti Federasi

PREDIKSI line up Timnas Indonesia vs Australia setelah Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupessy ganti federasi menarik diulas. Akankah pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, langsung memainkan 3 pemain naturalisasi anyar skuad Garuda itu?

Diketahui, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupessy sudah resmi dinaturalisasi. Mereka ucap sumpah WNI di Roma, Italia, pada Senin 10 Maret 2025. Kini, ketiganya pun dikabarkan sudah resmi beralih federasi.

Dengan begitu, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupessy bisa didaftarkan PSSI untuk laga Timnas Indonesia vs Australia. Laga ketujuh Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia itu sendiri akan digelar di Sydney Football Stadium, Sydney, pada 20 Maret 2025.

Lantas, menarik menilik prediksi line up Timnas Indonesia vs Australia setelah Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupessy ganti federasi. Tentunya, skuad terbaik akan diturunkan Patrick Kluivert.

1. Prediksi Line Up

Patrick Kluivert diprediksi akan menerapkan pola permainan 3-4-3 saat melawan Australia. Untuk posisi penjaga gawang sendiri, pelatih asal Belanda itu jadi punya opsi. Dia bisa menurunkan Maarten Paes ataupun Emil Audero. Semuanya tentu bergantung pada kesiapan dan kondisi pemain.

Berlaih ke lini belakang, ada tiga pemain yang diprediksi diturunkan. Mereka adalah Mees Hilgers, Jay Idzes, Rizky Ridho.

Kemudian, Joey Pelupessy siap mengisi posisi di lini tengah. Dia bakal bekerja sama dengan tiga pemain naturalisasi lain di Timnas Indonesia yang sudah kerap jadi andalan, yakni Kevin Diks, Thom Haye, dan Calvin Verdonk.

Terakhir, di lini serang, Dean James juga berpeluang diturunkan Patrick Kluivert. Dia diprediksi akan kerja sama dengan Rafael Struick dan Ole Romeny.