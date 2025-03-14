Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bakal TC di Dubai, Nova Arianto Ungkap Kondisi Terbaru Timnas Indonesia U-17

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |09:42 WIB
Bakal TC di Dubai, Nova Arianto Ungkap Kondisi Terbaru Timnas Indonesia U-17
Sesi latihan Timnas Indonesia U-17. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
BOGOR - Juru taktik Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17, Nova Arianto memastikan pasukannya dalam kondisi yang baik-baik saja jelang Piala Asia U-17 2025. Hal tersebut membuat Nova senang karena ia jadi bisa memaksimalkan pemusatan latihan (TC) yang bakal berlanbgsung di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) mulai 16 Maret 2025 mendatang.

TC yang dilakukan di Dubai merupakan rangkaian persiapan untuk Piala Asia U-17 2025 yang akan berlangsung di Arab Saudi, pada 3-20 April 2025. Dalam ajang itu, Skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17 tergabung di Grup C bersama Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan.

1. Bicara Persiapan

Nova mengatakan saat ini tim asuhanya memang sedang TC di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor. TC berlangsung hanya selama dua hari sebelum mereka akan bertolak ke Dubai

"Dengan cuaca yang saya kira sangat-sangat baik buat pemain. Jadi, setelah kita melakukan tesnya di Bandung dan kami lakukan persiapan akhir di Bogor. Saya lihat secara kondisi sangat-sangat baik," kata Nova di Bogor, dikutip Jumat (14/3/2025).

Mantan pemain Timnas Indonesia itu akan memaksimalkan TC di Dubai untuk mematangkan timnya. Hal itu agar Timnas Indonesia U-17 dapat bersaing dalam Piala Asia U-17 2025.

Pelatih Timnas Indonesia U-17 Nova Arianto memimpin TC di Bogor (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)
Pelatih Timnas Indonesia U-17 Nova Arianto memimpin TC di Bogor (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)

"Kami ada 3 ujicoba di sana ya, selain China, UAE dan salah satu klub lokal dari Dubai ya, setelah itu baru kita bergeser ke Arab Saudi," sambung Nova.

2. Turut Menjaga Mentalitas Pemain

Nova mengatakan mentalitas pemain menjadi satu aspek yang menjadi perhatiannya selama TC berlangsung. Hal itu agar para pemain siap menghadapi siapapun lawannya dalam Piala Asia U-17 2025.

 

