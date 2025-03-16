Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Muhammad Zahaby Gholy Yakin Timnas Indonesia U-17 Lolos Piala Dunia U-17 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 16 Maret 2025 |00:05 WIB
Muhammad Zahaby Gholy Yakin Timnas Indonesia U-17 Lolos Piala Dunia U-17 2025
Muhammad Zahaby Gholy kala membela Timnas Indonesia U-17. (Foto: PSSI)
A
A
A

BOGOR – Bintang Timnas Indonesia U-17, Muhammad Zahaby Gholy, bicara peluang timnya lolos ke Piala Dunia U-17 2025. Dia begitu yakin Timnas Indonesia U-17 bisa menembus ajang itu.

Timnas Indonesia U-17 pun kini terus mematangkan diri agar mencapai target itu. Mereka siap menampilkan kinerja terbaik di Piala Asia U-17 2025.

Zahaby Gholy

1. Piala Asia U-17 2025

Ya, skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- akan mentas di Piala Asia U-17 2025. Agar lolos ke Piala Dunia U-17 2025, Timnas Indonesia U-17 harus lolos dari fase grup pada Piala Asia U-17 2025.

Ajang Piala Dunia U-17 2025 sendiri akan digelar di Qatar, pada November 2025. Sebelumnya, Timnas Indonesia U-17 sudah pernah tampil di putaran final Piala Dunia U-17 2023, yakni saat Indonesia menjadi tuan rumah.

2. Optimistis

Gholy mengatakan Timnas Indonesia U-17 akan berusaha menampilkan performa terbaik dalam Piala Asia U-17 2025. Hal itu agar timnya bisa bersaing dalam pesta sepakbola Asia usia muda tersebut.

Di Piala Asia U-17 2025, skuad Merah Putih tergabung di Grup C bersama Afghanistan, Korea Selatan, dan Yaman. Ajang itu akan bergulir pada 3 sampai dengan 20 April 2025 di Arab Saudi.

"Jujur sih, kami semua elemen tim sudah siap untuk Piala Asia,” ujar Gholy di Bogor, Kamis 13 Maret 2025.

Pemain Persija Jakarta itu menegaskan tidak merasa terbebani dengan kegagalan Timnas Indonesia U-20 dalam Piala Asia U-20. Jadi, dia optimistis Timnas Indonesia bisa menembus Piala Dunia U-17 2025.

"Tidak. Timnas Indonesia U-17 ini sudah dipersiapkan matang untuk Piala Dunia U-17," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176995/nova_arianto-VAjD_large.jpg
Bukan Taktik, Nova Arianto Ungkap Faktor yang Dibutuhkan Timnas Indonesia U-17 untuk Kalahkan Brasil di Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/51/3161076/momen_islom_ismoilov_menunjukan_kebesaran_tuhan_setelah_dua_pemain_timnas_uzbekistan_u_17_dikartu_merah_wasit_alieflbwi-pJaC_large.jpg
Kisah Pelatih Timnas Uzbekistan U-17 yang Tunjukkan Kebesaran Allah SWT saat Dicurangi Wasit di Final Piala Asia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/51/3159438/nova_arianto_bicara_kondisi_terkini_timnas_indonesia_u_17_selama_tc_di_bali-KH9m_large.jpg
Nova Arianto Bicara Kondisi Terkini Timnas Indonesia U-17 Selama TC di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/04/51/3136168/timnas_arab_saudi_u_17-z6J3_large.jpg
Arab Saudi Akan Jadi Tuan Rumah Piala Asia U-17 untuk 3 Edisi Sekaligus, hingga 2028!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/19/11/1657791/john-herdman-resmi-jadi-pelatih-timnas-indonesia-zainudin-amali-belum-final-rjv.webp
John Herdman Resmi Jadi Pelatih Timnas Indonesia? Zainudin Amali: Belum Final
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/17/tunggal_putra_indonesia_jonatan_christie.jpg
Jonatan Christie Tersingkir dari BWF World Tour Finals 2025 usai Dikalahkan Christo Popov 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement