Muhammad Zahaby Gholy Yakin Timnas Indonesia U-17 Lolos Piala Dunia U-17 2025

BOGOR – Bintang Timnas Indonesia U-17, Muhammad Zahaby Gholy, bicara peluang timnya lolos ke Piala Dunia U-17 2025. Dia begitu yakin Timnas Indonesia U-17 bisa menembus ajang itu.

Timnas Indonesia U-17 pun kini terus mematangkan diri agar mencapai target itu. Mereka siap menampilkan kinerja terbaik di Piala Asia U-17 2025.

1. Piala Asia U-17 2025

Ya, skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- akan mentas di Piala Asia U-17 2025. Agar lolos ke Piala Dunia U-17 2025, Timnas Indonesia U-17 harus lolos dari fase grup pada Piala Asia U-17 2025.

Ajang Piala Dunia U-17 2025 sendiri akan digelar di Qatar, pada November 2025. Sebelumnya, Timnas Indonesia U-17 sudah pernah tampil di putaran final Piala Dunia U-17 2023, yakni saat Indonesia menjadi tuan rumah.

2. Optimistis

Gholy mengatakan Timnas Indonesia U-17 akan berusaha menampilkan performa terbaik dalam Piala Asia U-17 2025. Hal itu agar timnya bisa bersaing dalam pesta sepakbola Asia usia muda tersebut.

Di Piala Asia U-17 2025, skuad Merah Putih tergabung di Grup C bersama Afghanistan, Korea Selatan, dan Yaman. Ajang itu akan bergulir pada 3 sampai dengan 20 April 2025 di Arab Saudi.

"Jujur sih, kami semua elemen tim sudah siap untuk Piala Asia,” ujar Gholy di Bogor, Kamis 13 Maret 2025.

Pemain Persija Jakarta itu menegaskan tidak merasa terbebani dengan kegagalan Timnas Indonesia U-20 dalam Piala Asia U-20. Jadi, dia optimistis Timnas Indonesia bisa menembus Piala Dunia U-17 2025.

"Tidak. Timnas Indonesia U-17 ini sudah dipersiapkan matang untuk Piala Dunia U-17," katanya.