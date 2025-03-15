Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala Asia U-17 2025: Evandra Florasta Percaya Diri Timnas Indonesia U-17 Lolos Fase Grup

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |04:01 WIB
Piala Asia U-17 2025: Evandra Florasta Percaya Diri Timnas Indonesia U-17 Lolos Fase Grup
Pemain Timnas Indonesia U-17, Evandra Florasta. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
A
A
A

BOGOR – Bintang Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17, Evandra Florasta percaya diri timnya bisa lolos fase grup Piala Asia U-17 2025. Pasalnya Evandra merasa tim asuhan Nova Arianto itu sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin agar bisa berbicara banyak di Piala Asia U-17 2025.

Sebagaimana diketahui, Skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- tergabung di Grup C Piala Asia U-17 2025 bersama dengan Afghanistan, Korea Selatan, dan Yaman. Ajang tersebut bergulir pada 3 sampai 20 April 2025 dan berlansung di Arab Saudi.

1. Optimis Lolos Fase Grup

Evandra mengatakan dalam fase grup tidak akan mudah buat Timnas Indonesia U-17 karena berjumpa lawan-lawan kuat. Namun, hal itu tidak membuatnya gentar begitu saja.

"Optimis, saya dan kawan-kawan sangat optimis bisa mengalahkan Korea Selatan, Afghanistan dan Yaman. saya optimis," kata Evandra di Bogor, dikutip Sabtu (15/3/2025).

Pemain Bhayangkara FC itu mengatakan tidak terbebani dengan ekspektasi publik sepak bola Tanah Air yang tinggi ke Timnas Indonesia U-17. Dia tekankan timnya berusaha akan memberikan penampilan terbaiknya dalam setiap laga demi bisa memberikan hasil terbaik di Piala Asia U-17 2025.

Evandra Florasta. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
Evandra Florasta. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

"Kalau dari itu saya bilang ke kawan-kawan untuk jangan menjadi beban. Enjoy saja dan percaya diri buat motivasi saja," sambung Evandra.

Saat ini Timnas Indonesia U-17 sedang menjalani pemusatan latihan (TC) di Bogor. Setelah itu akan mereka akan melakukan TC tahap akhir di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), untuk menantang diri sebelum tampil di Piala Asia U-17 2025

 

