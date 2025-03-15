Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

8 Pemain Timnas Indonesia Sudah Tiba di Jakarta Jelang Berangkat ke Sydney, Australia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |21:17 WIB
8 Pemain Timnas Indonesia Sudah Tiba di Jakarta Jelang Berangkat ke Sydney, Australia
Timnas Indonesia siap hadapi Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: PSSI)
SEBANYAK 8 pemain Timnas Indonesia yang berkiprah di Liga 1 2024-2025 sudah tiba di Jakarta untuk persiapan menghadapi Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Nantinya mereka akan mengikuti rombongan skuad Garuda ke Sydney, Australia.

Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada Kamis 25 Maret 2025. Para penggawa Skuad Garuda pun diketahui telah berkumpul di Jakarta.

1. 8 Pemain Sudah Berkumpul

Terkhusus para pemain yang beraksi di Liga 1. Ada delapan pemain yang sudah berkumpul di salah satu hotel di Jakarta. Hal itu dapat dilihat dari unggahan insta story di akun instagram resmi Timnas Indonesia.

Delapan pemain itu adalah Nadeo Argawinata, Ernando Ari, Ricky Kambuaya, Rizky Ridho, Septian Bagaskara, Ramadhan Sananta, Hokky Caraka, dan Muhammad Ferarri. Terlihat mereka mengenakan jersi latihan Timnas Indonesia.

3 Pemain Timnas Indonesia yang Resmi Dicoret Patrick Kluivert untuk Lawan Timnas Australia
3 Pemain Timnas Indonesia yang Resmi Dicoret Patrick Kluivert untuk Lawan Timnas Australia

Delapan pemain itu direncanakan akan bertolak ke Sydney, Australia pada Minggu (16/3) malam WIB. Nantinya, Skuad Garuda akan langsung memulai latihannya di Australia.

“Mereka akan langsung bertolak ke Sydney pada Minggu (16/3) malam. Tidak ada latihan di Jakarta, semua akan berkumpul di Australia,” tulis PSSI dalam situsnya, Sabtu (15/3/2025).

2. Pemain Diaspora Langsung ke Sydney

Sementara untuk pemain diaspora akan bertolak ke Australia secara terpisah. Pasalnya, jadwal mereka bersama klub berbeda-beda. Ada yang sudah menjalani tugasnya di klub, ada yang masih harus membela klubnya.

 

