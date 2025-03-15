Intip Statistik Ciamik Thom Haye saat Bawa Almere City Tahan Imbang NAC Breda 1-1 di Liga Belanda 2024-2025

STATISTIK ciamik dicatatkan Thom Haye saat bawa klubnya, Almere City, tahan imbang NAC Breda 1-1. Laga itu tersaji dalam lanjutan Liga Belanda 2024-2025.

Ya, pemain Timnas Indonesia, Thom Haye, tampil konsisten saat Almere City melawan NAC di Stadion Yanmar, Sabtu (15/3/2025) dini hari WIB. Thom Haye sendiri main penuh.

1. Statistik Thom Haye

Thom Haye bermain 90 menit dalam laga itu. Dia bersama dengan Anas Tahiri berusaha menjaga pola permainan Almere City dari lini tengah.

Data dari Aiscore, pemain berusia 30 tahun mencatatkan 33 sentuhan bola. Dia mencatatkan akurasi umpan 72,7 persen yang cukup memanjakan rekan setimnya.

Thom Haye melakukan tiga kali umpan kunci, 12 kali umpan panjang, dan tujuh kali umpan silang. Dia pun mencatatkan sekali tendangan mengarah ke gawang.

Tidak hanya itu, pemain kelahiran 9 Februari 1995 tersebut melakukan sekali intersepsi dan tiga kali clearance. Dia pun melakukan sekali pelanggaran.

2. Belum Menang

Sayangnya, kerja keras Thom Haye belum mampu membawa timnya menang. Hasil imbang membuat posisi The Black Sheep -julukan Almere City- masih ada di dasar klasemen Liga Belanda 2024-2025, yakni posisi ke-18 dengan 15 poin.

Sementara itu, NAC berada di posisi kesepuluh. Usai dapat satu poin tambahan, kini NAC Breda mengemas 29 poin.