HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Timnas Indonesia Eliano Reijnders Dilirik Klub Liga 2 Prancis

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |08:47 WIB
Pemain Timnas Indonesia Eliano Reijnders Dilirik Klub Liga 2 Prancis
Eliano Reijnders kala membela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@eliano.r)
A
A
A

METZ – Pemain Timnas Indonesia, Eliano Reijnders, dirilik klub liga 2 Prancis, yakni FC Metz. Dikabarkan, klub itu tertarik dengan Eliano untuk menambah kedalaman skuad yang sudah ada.

Menurut laporan Football Transfer NL, Eliano Reijnders terbuka untuk meninggalkan PEC Zwolle pada bursa transfer musim panas 2025. Pemain berusia 24 tahun itu sejatinya masih mempunyai kontrak hingga 2027.

Eliano Reijnders kenakan Jersey Prematch Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/erspo.official)

1. Kiprah Eliano Reijnders

Namun, Eliano tidak selalu menjadi pilihan utama bagi pelatih Johnny Jansen. Pemain keturunan Maluku itu diketahui baru bermain sebanyak 15 kali untuk PEC Zwolle di musim ini, bahkan seringkali dari bangku cadangan.

FC Metz pun melihat peluang untuk mendatang Eliano pada bursa transfer musim panas. Melansir laporan Football Transfer NL, Eliano bisa diikat oleh FC Metz dengan biaya transfer 700 ribu euro (Rp12,5 miliar).

“Untuk memikat Eliano dari PEC Zwolle musim panas mendatang, FC Metz harus mengeluarkan biaya transfer,” tulis Football Transfer NL, dikutip pada Jumat (14/3/2025).

“Seperti disebutkan, Eliano memiliki kontrak hingga pertengahan 2027 dan, dengan karier internasionalnya, memiliki daya tarik yang besar bagi PEC Zwolle. Eliano saat ini mewakili nilai transfer diperkirakan sebesar EUR 700.000,” sambung tulisan tersebut.

 

