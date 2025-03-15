Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

8 Pemain Cedera, Pelatih Timnas Australia Tetap Ngotot Bisa Kalahkan Timnas Indonesia di Sydney

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |07:42 WIB
8 Pemain Cedera, Pelatih Timnas Australia Tetap Ngotot Bisa Kalahkan Timnas Indonesia di Sydney
Timnas Indonesia vs Timnas Australia kala berlaga. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

PELATIH Timnas Australia, Tony Popovic, tetap optimistis tatap laga melawan Timnas Indonesia dalam lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Hal ini diyakininya, meski Timnas Australia kini tengah diterpa badai cedera.

Diketahui, ada 8 pemain Timnas Australia yang kini tengah diterpa cedera. Dengan begitu, skuad Socceroos -julukan Timnas Australia- akan menjamu Timnas Indonesia dalam kondisi pincang.

Susunan pemain Timnas Australia (Foto: AFC)

1. Badai Cedera

Ya, Timnas Australia diterpa badai cedera jelang menjamu Timnas Indonesia. Pertemuan kedua tim akan tersaji di Sydney Football Stadium, pada 20 Maret 2025.

Kedelapan pemain itu adalah Hayden Matthews (Portsmouth), Thomas Deng (Yokohama F. Marinos), Connor Metcalfe (St Pauli), Nestory Irankunda (FC Grashoppers), Jordan Boss (KVC Westerlo), Alessandro Circatti (Parma), Riley McGree (Middlesbrough), dan Harry Souttar (Leicester City).

Kondisi berbeda dialami Timnas Indonesia. Skuad Garuda bahkan bertambah amunisi usai 3 pemain keturunan resmi dinaturaliasi, yakni Emil Audero, Joey Pelupessy, dan juga Dean James.

 

Halaman:
1 2
      
