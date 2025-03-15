Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

9 Pemain Persib Bandung yang Kontraknya Bakal Segera Habis Musim 2025, Nomor 1 Ciro Alves!

Rizky Darmawan , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |13:05 WIB
9 Pemain Persib Bandung yang Kontraknya Bakal Segera Habis Musim 2025, Nomor 1 Ciro Alves!
Ciro Alves kala membela Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

9 pemain Persib Bandung yang kontraknya bakal segera habis di musim 2025 menarik diulas. Sebagian besar adalah pemain asing.

Banyaknya pemain yang akan hengkang ini membuat Maung Bandung kemungkinan akan melakukan perombakan skuad di awal musim 2025-2026. Setelah menjuarai Liga 1 pada musim 2023-2024, Persib Bandung kembali tampil konsisten dengan memuncaki klasmen liga di musim 2024-2025.

Performa apik Pangeran Biru tentu tak lepas dari jasa para pemain di baliknya. Namun menjelang akhir musim 2025 ini, Persib Bandung kemungkinan akan banyak melepas pemain yang kontraknya sudah mulai habis.

Tantangan melepas pemain dan mencari pemain berkualitas yang baru kemungkinan akan dihadapi oleh Persib Bandung pada musim 2025-2026. Menarik menilik kiprah Persib musim depan.

Berikut 9 pemain Persib Bandung yang kontraknya bakal segera habis di musim 2025:

9. Kevin Ray Mendoza

Kevin Ray Mendoza. ig/persib

Kiper utama Persib Bandung ini akan habis kontraknya pada 31 Mei 2025. Kiper asal Filipina itu telah didatangkan dari Kuala Lumpur City FC pada 27 November 2023 dan langsung jadi penjaga gawang andalan Pangeran Biru.

8. Nick Kuipers

Nick Kuipers

Pemain asal Belanda yang didatangkan pada 15 Agustus 2019 ini juga akan habis kontraknya pada 31 Mei 2025. Sudah lima musim, bek 32 tahun tersebut membela Maung Bandung. Dia pun telah sukses memperoleh sejumlah kejuaraan, salah satunya juara Liga 1 di musim 2023-2024.

7. Edo Febriansyah

edo febriansah

Selanjutnya, ada bek kiri yang didatangkan dari RANS Nusantara FC pada 1 Juli 2023. Kontrak Edo akan habis pada 31 Mei 2025.

6. Rachmat Irianto

rachmat irianto foto persib bandung

Gelandang bertahan berusia 25 tahun ini kontraknya sebentar lagi akan habis pada 31 Maret 2025. Rachmat Irianto sebelumnya didatangkan dari Persebaya pada 5 April 2022.

 

Halaman:
1 2
      
