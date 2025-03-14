Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Liga 1 2024-2025 Libur, Bojan Hodak Minta Pemain Persib Bandung Lupakan Sepakbola

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |23:18 WIB
Liga 1 2024-2025 Libur, Bojan Hodak Minta Pemain Persib Bandung Lupakan Sepakbola
Bojan Hodak meminta para pemainnya untuk melupakan sepakbola (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, meminta pemainnya untuk melupakan sepakbola selama Liga 1 2024-2025 libur. Dengan begitu, mereka akan menikmati masa jeda.

Liga 1 2024-2025 diliburkan sekira sebulan. Selain bertepatan dengan FIFA Matchday Maret 2025, jeda ini juga untuk Libur Idul Fitri.

1. Latihan

Skuad Persib Bandung (Foto: Instagram/@persib)
Skuad Persib Bandung (Foto: Instagram/@persib)

Hodak meminta para penggawa Persib bisa benar-benar menikmati liburnya tanpa harus menjalani kegiatan sepakbola. Pun begitu, mereka harus tetap berlatih secara mandiri.

“Pemain memiliki waktu 4-5 hari yang betul-betul libur dari kegiatan sepakbola. Lalu setelah itu mereka akan mulai melakukan program latihan individual,” ujar Hodak, Jumat (14/3/2025).

“Latihan individual ini nanti diberikan melalui (pelatih fisik) Miro (Petric) dan Yaya (Sunarya). Jadi mereka harus mengikuti itu untuk memelihara kebugarannya,” sambung pria asal Kroasia itu.

2. Jaga Kondisi

Dengan alasan ini, Hodak tidak memberikan tips kepada para pemainnya untuk menjaga kondisinya. Sehingga, ketika kembali berlatih bersama tim, para penggawanya tetap dalam keadaan baik.

“Pemain akan mendapatkan program latihan individu dan mereka harus menjalankannya,” tegas Hodak.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/17/51/1657073/tuan-rumah-tak-tergoyahkan-menpora-erick-fokus-jaga-target-atlet-indonesia-di-sea-games-2025-gnv.webp
Tuan Rumah Tak Tergoyahkan, Menpora Erick Fokus Jaga Target Atlet Indonesia di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/17/jadwal_uefa_womens_champions_league_2025_2026_mat.jpg
Jadwal UEFA Women’s Champions League 2025-2026 Matchday 6: Wolfsburg vs Chelsea, Lyon Tantang Atletico
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement