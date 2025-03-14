Liga 1 2024-2025 Libur, Bojan Hodak Minta Pemain Persib Bandung Lupakan Sepakbola

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, meminta pemainnya untuk melupakan sepakbola selama Liga 1 2024-2025 libur. Dengan begitu, mereka akan menikmati masa jeda.

Liga 1 2024-2025 diliburkan sekira sebulan. Selain bertepatan dengan FIFA Matchday Maret 2025, jeda ini juga untuk Libur Idul Fitri.

1. Latihan

Skuad Persib Bandung (Foto: Instagram/@persib)

Hodak meminta para penggawa Persib bisa benar-benar menikmati liburnya tanpa harus menjalani kegiatan sepakbola. Pun begitu, mereka harus tetap berlatih secara mandiri.

“Pemain memiliki waktu 4-5 hari yang betul-betul libur dari kegiatan sepakbola. Lalu setelah itu mereka akan mulai melakukan program latihan individual,” ujar Hodak, Jumat (14/3/2025).

“Latihan individual ini nanti diberikan melalui (pelatih fisik) Miro (Petric) dan Yaya (Sunarya). Jadi mereka harus mengikuti itu untuk memelihara kebugarannya,” sambung pria asal Kroasia itu.

2. Jaga Kondisi

Dengan alasan ini, Hodak tidak memberikan tips kepada para pemainnya untuk menjaga kondisinya. Sehingga, ketika kembali berlatih bersama tim, para penggawanya tetap dalam keadaan baik.

“Pemain akan mendapatkan program latihan individu dan mereka harus menjalankannya,” tegas Hodak.