Dipanggil Bela Timnas Filipina, Kiper Persib Bandung Kevin Ray Mendoza Manfaatkan Libur Dulu di Bali

KIPER Persib Bandung, Kevin Ray Mendoza, mendapat panggilan membela Timnas Filipina. Tetapi, sebelum membela Timnas Filipina, dia manfaatkan libur di Bali, setidaknya selama sepekan.

Persib Bandung sendiri meliburkan skuadnya selama 10 hari tepat setelah melawan Semen Padang. Libur itu diberikan karena kompetisi Liga 1 mengalami jeda seiring FIFA Matchday.

“Sekarang saya pergi ke Bali bersama keluarga saya dan saya akan menikmati waktu libur di sana selama satu pekan,” ungkap Kevin, Rabu (12/3/2025).

1. Jadwal Gabung Timnas Filipina

Setelah itu, lanjutnya, kiper kelahiran Denmark ini berangkat ke Filipina dan bergabung dengan tim nasional. Tepatnya, Kevin Ray Mendoza akan gabung pada pada 17 Maret 2025.

“Dan saya akan berada di sana (Filipina) sampai tanggal 27 (Maret),” tutur Kevin.

“Kami akan bermain di babak kualifikasi Piala Asia melawan Maladewa, hanya satu pertandingan saja,” katanya.