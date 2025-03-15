Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Liga 1 2024-2025 Libur, Bek Asing Persib Bandung Gustavo Franca Pilih Beristirahat

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |03:00 WIB
Liga 1 2024-2025 Libur, Bek Asing Persib Bandung Gustavo Franca Pilih Beristirahat
Pemain Persib Bandung, Gustavo Franca. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG – Pemain asing Persib Bandung, Gustavo Franca tak memanfaatkan jeda Liga 1 2024-2025 untuk berlibur. Waktu jeda selama 10 hari itu lebih dimanfaatkan Gustavo Franca untuk beristirahat.

1. Pilih Istirahat ketimbang Liburan

Bek asal Brasil ini mengaku membutuhkan waktu untuk istirahat. Sebab di musim ini, Persib Bandung dihadapkan dengan banyak pertandingan.

Selain Liga 1 2024-2025, Persib Bandung melakoni kompetisi Asia bertajuk AFC Champions League (ACL) 2 2024-2025. Bahkan sebelum itu menjalani turnamen pramusim bertajuk Piala Presiden 2025.

“Jadi pertama-tama saya ingin istirahat, kami memainkan banyak pertandingan dan pertandingan yang berat,” ujar Franca, Sabtu (15/3/2025).

“Kami bekerja keras setiap hari, setiap latihan dan kami harus memanfaatkan waktu ini untuk pemulihan,” tambahnya.

Gustavo Franca. media persib
Gustavo Franca. media persib

2. Pilih Tetap Jaga Fisik

Bek bernomor punggung 4 ini tak ingin kondisinya mengalami penurunan setelah libur berakhir. Terlebih, Liga 1 musim ini menyisakan 7 laga.

“Jadi setiap pemain harus siap untuk menghadapi bagian akhir di musim ini,. Kami memasuki fase akhir di musim ini dan masih mempunyai beberapa pertandingan penting untuk mencapai tujuan kami,” sambung Gustavo Franca.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/18/51/1657415/jadwal-mens-korean-vleague-202526-di-vision-ok-savingsbank-vs-wooricard-hingga-kb-stars-aud.webp
Jadwal Menâs Korean V-League 2025/26 di VISION+: OK Savingsbank vs Wooricard hingga KB Stars
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/18/timnas_futsal_putri_indonesia_vs_vietnam.jpg
Dibantai Vietnam di Final! Timnas Futsal Putri Indonesia Amankan Perak SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement