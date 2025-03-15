Liga 1 2024-2025 Libur, Bek Asing Persib Bandung Gustavo Franca Pilih Beristirahat

BANDUNG – Pemain asing Persib Bandung, Gustavo Franca tak memanfaatkan jeda Liga 1 2024-2025 untuk berlibur. Waktu jeda selama 10 hari itu lebih dimanfaatkan Gustavo Franca untuk beristirahat.

1. Pilih Istirahat ketimbang Liburan

Bek asal Brasil ini mengaku membutuhkan waktu untuk istirahat. Sebab di musim ini, Persib Bandung dihadapkan dengan banyak pertandingan.

Selain Liga 1 2024-2025, Persib Bandung melakoni kompetisi Asia bertajuk AFC Champions League (ACL) 2 2024-2025. Bahkan sebelum itu menjalani turnamen pramusim bertajuk Piala Presiden 2025.

“Jadi pertama-tama saya ingin istirahat, kami memainkan banyak pertandingan dan pertandingan yang berat,” ujar Franca, Sabtu (15/3/2025).

“Kami bekerja keras setiap hari, setiap latihan dan kami harus memanfaatkan waktu ini untuk pemulihan,” tambahnya.

Gustavo Franca. media persib

2. Pilih Tetap Jaga Fisik

Bek bernomor punggung 4 ini tak ingin kondisinya mengalami penurunan setelah libur berakhir. Terlebih, Liga 1 musim ini menyisakan 7 laga.

“Jadi setiap pemain harus siap untuk menghadapi bagian akhir di musim ini,. Kami memasuki fase akhir di musim ini dan masih mempunyai beberapa pertandingan penting untuk mencapai tujuan kami,” sambung Gustavo Franca.