HOME BOLA LIGA ITALIA

Statistik Emil Audero saat Palermo Kalah 2-3 dari Cremonese di Serie B 2024-2025: Lakukan 4 Penyelamatan, tapi Kebobolan 3 Gol!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |09:49 WIB
Statistik Emil Audero saat Palermo Kalah 2-3 dari Cremonese di Serie B 2024-2025: Lakukan 4 Penyelamatan, tapi Kebobolan 3 Gol!
Emil Audero kala membela Palermo. (Foto: Palermo)
A
A
A

STATISTIK Emil Audero saat Palermo kalah 2-3 dari Cremonese di Serie B 2024-2025 menarik diulas. Pemain yang baru dinaturalisasi dan diproyeksikan bela Timnas Indonesia itu lakukan 4 penyelamatan penting, tapi harus kebobolan 3 gol.

Duel Palermo melawan Cremonese dalam lanjutan kasta kedua Liga Italia digelar di Renzo Barbera, Sabtu (15/3/2025) dini hari WIB. Emil Audeo main penuh dalam laga itu.

Hasil Pemain Abroad Semalam: Emil Audero Langsung Kebobolan 3 Gol Usai Pegang Paspor Indonesia, Thom Haye Gagal Menang Lagi

1. Statistik Emil Audero

Dalam laga itu, Emil tampil 90 menit. Dia pun cukup bekerja keras sepanjang jalannya permainan agar gawangnya tidak menjadi lumbung gol tim tamu.

Dilansir dari Aiscore, Cremonese mencatatkan tujuh tembakan tepat sasaran dan 12 tembakan belum mengarah ke gawang. Sementara itu, Palermo menorehkan tiga tembakan tepat sasaran dan tujuh belum mengarah ke gawang.

Emil Audero pun melakukan empat kali penyelamatan krusial. Selain itu, mantan pemain Inter Milan itu juga melakukan sekali clearance.

Untuk rating penilaian, Emil mendapatkan angka 7.0. Penilaian itu paling tertinggi dari rekan-rekannya di Il Rossonero -julukan Palermo.

Hasil itu membuat Palermo tetap berada di posisi kesembilan dengan 39 poin. Sementara itu, Cremonese di peringkat keempat dengan 48 poin.

 

Halaman:
1 2
      
