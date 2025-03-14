Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Tanggapan Ernando Ari soal Emil Audero Gabung Timnas Indonesia

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |17:37 WIB
Tanggapan Ernando Ari soal Emil Audero Gabung Timnas Indonesia
Kiper Persebaya Surabaya, Ernando Ari. (Foto: Media Officier Persebaya)
PERSAINGAN posisi kiper Tim Nasional (Timnas) Indonesia kian sengit dengan bergabung Emil Audero ke skuad Garuda. Lantas bagaimana tanggapan kiper Persebaya Surabaya, Ernando Ari karena kini saingannya tak hanya Maarten Paes lagi, tetapi juga Emil Audero.

Ya, masuknya Emil Audero membuat persaingan di sektor penjaga gawang kian sengit. Marten Paes, Emil Audero, Ernando Ari Sutaryadi, hingga Nadeo Argawinata, akan bersaing memperebutkan satu posisi di penjaga gawang inti.

1. Tanggapan Ernando Ari

Ernando pun buka suara soal resminya penjaga gawang jebolan Juventus itu menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), dan membuat persaingan di penjaga gawang kian sengit. Apalagi semenjak Marten Paes didatangkan dan bermain konsisten, Ernando kerap hanya jadi pemain pelapis di Timnas Indonesia.

Menanggapi kehadiram Emil Audero, Ernando Ari mengaku biasa saja. Ia pastinya tetap akan berusaha memberikan yang terbaik demi bisa jadi andalan Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert.

"Persaingannya biasa saja, kalau saya dari dulu inginnya menampilkan yang terbaik, pokoknya di sesi latihan kasih yang terbaik saja” kata Ernando Ari di Surabaya, Jumat (14/3/2025).

Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupessy Sah Jadi WNI, Skuad Garuda Tambah Kuat
Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupessy Sah Jadi WNI, Skuad Garuda Tambah Kuat

Ernando pun tak gentar bila harus bersaing dengan Emil Audero Mulyadi, penjaga gawang yang kini memperkuat Palermo di Seri B Liga Italia. Bagi kehadiran penjaga gawang kelahiran Mataram itu dianggap justru motivasi untuk bekerja dan berjuang lebih keras lagi di setiap penampilan, serta latihan di Timnas Indonesia dan Persebaya.

"Tidak ada, biasa saja, selama masih makan nasi biasa saja. Pokoknya intinya berjuang keras dan saya beri penampilan yang terbaik, mungkin entah harapan itu ada atau tidak, saya akan tetap lakukan yang terbaik," ujar penjaga gawang berusia 28 tahun ini.

 

