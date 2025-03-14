Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Australia Kepanasan Timnas Australia Diprediksi Kalah 1-2: Timnas Indonesia Terakhir Lolos Piala Dunia di Zaman Batu!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |17:16 WIB
Masyarakat Australia Kepanasan Timnas Australia Diprediksi Kalah 1-2: Timnas Indonesia Terakhir Lolos Piala Dunia di Zaman Batu!
Timnas Australia diprediksi kalah 1-2 dari Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@mtichellduke).
A
A
A

MASYARAKAT Australia tak terima Timnas Australia diprediksi kalah 1-2 dari Timnas Indonesia. Komentar disampaikan akun @jamessant131207 menanggapi prediksi salah satu netizen Indonesia.

Jumat, (14/3/2025) pagi WIB, Federasi Sepakbola Australia mengumumkan 26 pemain Timnas Australia yang dipersiapkan menghadapi Timnas Indonesia (20 Maret 2025) dan China (25 Maret 2025) di lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

1. Banyak Pemain Timnas Australia Cedera

Harry Souttar, salah satu bintang Timnas Australia yang absen lawan Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
Harry Souttar, salah satu bintang Timnas Australia yang absen lawan Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)

Dari daftar 26 nama yang dipanggil, tidak tersedia nama-nama beken seperti Harry Souttar, Alessandro Circatti, Nestory Irankunda, Jordan Boss, Connor Metcalfe dan Thomas Deng. Mereka tidak dipanggil pelatih Timnas Australia Tony Popovic karena cedera.

Absennya nama-nama di atas membuat optimtis pencinta sepakbola Tanah Air. Salah satu netizen Indonesia memprediksi Timnas Indonesia menang 2-1 dalam laga yang digelar di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025 pukul 16.10 WIB.

“Australia 1-2 Indonesia,” tulis akun @alif_mustofa22, mengomentari unggahan akun @socceroos soal daftar 26 pemain Timnas Australia.

Namun, @jamessant131207 tak terima dengan prediksi netizen Indonesia. “Mungkin maksud kamu sebaliknya (Australia menang 2-1 atas Indonesia),” ujar akun @jamessant131207, membalas komentar @alif_mustofa22.

 

