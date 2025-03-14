Memalukan! Harga Pasaran 26 Pemain Timnas Australia Kalah dari Gabungan 5 Pemain Timnas Indonesia

Harga pasaran 26 pemain Timnas Australia kalah dari gabungan 5 pemain Timnas Indonesia. (Foto: Socceroos)

HARGA pasaran Timnas Australia untuk laga melawan Timnas Indonesia (20 Maret 2025) dan China (25 Maret 2025) tidaklah istimewa. Dari 26 pemain yang dipanggil pelatih Tony Popovic, total harga pasaran personel Socceroos -julukan Timnas Australia- hanya 23,7 juta euro atau sekira Rp420 miliar. Angka itu nyatanya masih kalah dari gabungan lima pemain Timnas Indonesia saja!

1. Mees Hilgers Pemain Termahal Milik Timnas Indonesia

Saat ini lima pemain termahal di skuad Timnas Indonesia adalah Mees Hilgers yang mencapai 9 juta euro, disusul Emil Audero (5 juta euro), Kevin Diks (4,5 juta euro), Jay Idzes (3 juta euro) dan Calvin Verdonk (2,5 juta euro).

Harga pasaran Mees Hilgers tembus 9 juta euro. (Foto: AFC)

Jika ditotal, harga pasaran kelima nama di atas menembus 24 juta euro atau setara Rp425,7 miliar. Nominal itu sudah lebih mahal dari 26 nama yang dibawa pelatih Tony Popovic.

Lantas, berapa total harga pasaran pemain Timnas Indonesia secara keseluruhan bulan ini? Jika masih menghitung Egy Maulana Vikri, Timnas Indonesia memiliki harga pasar mencapai 36,8 juta euro atau setara Rp650 miliar.

Harga pasaran Timnas Indonesia dijamin akan terus menanjak. Sebab, pemain-pemain seperti Ole Romeny mulai rutin bermain dan mencetak gol bersama sang klub, Oxford United. Jika harga pasaran Ole Romeny meningkat, Timnas Indonesia juga mengikuti.

Begitu juga dengan Jay Idzes dan Mees Hilgers yang masih berusia 24 dan 23 tahun. Jika di musim panas 2025 ini mereka pindah klub dan muncul sebagai personel andalan, harga pasar keduanya otomatis akan meroket.

Belum lagi jika Timnas Indonesia kedatangan pemain keturunan tambahan. Di luar sana masih ada pemain keturunan berharga tinggi yang bisa didekati PSSI seperti Jayden Oostewolde (Fenerbahce, 15 juta euro) dan Pascal Struijk (Leeds United, 15 juta euro).