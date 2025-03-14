Patrick Kluivert Bingung Top Skor Timnas Indonesia di Level Klub Musim Ini Ditempati Pemain Belakang?

Patrick Kluivert cuma satu pemain Timnas Indonesia yang cetak dua digit gol bersama klubnya musim ini. (Foto: Instagram/@patrickkluivert9)

PATRICK Kluivert bingung top skor Timnas Indonesia di level klub musim ini diisi pemain belakang? Pelatih 48 tahun itu memanggil 30 nama untuk menghadapi Timnas Australia (20 Maret 2025) dan Timnas Bahrain (25 Maret 2025) di lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Namun, dua hari sebelum keberangkatan ke Australia pada Minggu 16 Maret 2025, Patrick Kluivert mencoret satu nama, yakni Egy Maulana Vikri. Pesepakbola 24 tahun itu dicoret karena mengalami cedera.

Alhasil, Timnas Indonesia akan bermaterikan 29 pemain saat melawat ke markas Australia. Ironisnya, dari 29 nama yang dibawa, koleksi gol pemain-pemain itu masuk kategori minim bersama klubnya masing-masing.

1. Kevin Diks Cetak 10 Gol Bersama FC Copenhagen Musim Ini

Kevin Diks sudah cetak 10 gol bersama FC Copenhagen musim ini. (Foto: Instagram/fc_kobenhaven)

Menurut data yang dikulik Okezone di laman transfermarkt, hanya ada satu pemain yang bisa menembus dua digit gol bersama klubnya musim ini. Sosok yang dimaksud adalah bek FC Copenhagen, Kevin Diks.

Dari 38 pertandingan bersama FC Copenhagen musim ini, Kevin Diks mengemas 10 gol dan empat assist! Semua gol di atas dicetak Kevin Diks dari titik putih.

Sekadar diketahui, Kevin Diks berstatus eksekutor penalti utama FC Copenhagen musim ini. Dari 11 penalti yang dieksekusinya musim ini, hanya satu yang gagal berujung gol.