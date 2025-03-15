Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Pemain Abroad Semalam: Emil Audero Langsung Kebobolan 3 Gol Usai Pegang Paspor Indonesia, Thom Haye Gagal Menang Lagi

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |06:33 WIB
Hasil Pemain Abroad Semalam: Emil Audero Langsung Kebobolan 3 Gol Usai Pegang Paspor Indonesia, Thom Haye Gagal Menang Lagi
Emil Audero kala membela Palermo. (Foto: Palermo)
HASIL pemain abroad semalam akan diulas Okezone. Hasil minor diraih sejumlah pemain abroad Timnas Indonesia, di antaranya ada Emil Audero yang langsung kebobolan 3 gol usai pegang paspor Indonesia.

Ya, sejumlah pemain abroad Indonesia berlaga semalam di berbagai kompetisi di Eropa. Tetapi, pil pahit harus ditelan para pemain abroad.

1. Emil Audero Kebobolan 3 Gol

Emil Audero Mulyadi

Salah satu pemain abroad yang tampil semalam adalah Emil Audero. Usai resmi dinaturalisasi jadi WNI, kiper berdarah Indonesia-Italia itu sayangnya tak bisa tampil ciamik.

Emil Audero gagal membawa Palermo menang saat melawan Cremonese dalam lanjutan Serie B Italia 2024-2025. Berlaga di Stadion Renzo Barbera, Sabtu (15/3/2025) dini hari WIB, Palermo kalah tipis 2-3.

Emil Audero yang dipercaya mengawal gawang Palermo gagal bekerja optimal. Gawangnya pun kebobolan 3 gol lewat aksi Paulo Azzi (74’), Mattia Valoti (86’), dan Michele Collocolo (90+5’).

2. Thom Haye

Thom Haye saat bela Almere city. (Foto: Instagram/almerecityfc)

Selain Emil Audero, Thom Haye juga gagal membawa timnya, Almere City, meraih kemenangan. Almere City ditahan imbang NAC Breda dengan skor 1-1 dalam laga lanjutan Liga Belanda 2024-2025.

Dalam laga yang digelar di Stadion Yanmar, Almere, Sabtu (15/3/2025) dini hari WIB, Thom Haye dimainkan sejak menit awal. Perannya bahkan tak tergantikan hingga akhir laga.

Tetapi, Almere City harus kebobolan lebih dahulu lewat gol Sydney van Hooijdonk pada menit ke-18. Semenit kemudian, Almere City langsung samakan kedudukan via aksi Charles-Andreas Brym (19’). Sayangnya, tak ada gol tambahan lain yang tercipta setelah itu.

 

