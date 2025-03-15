Advertisement
Okezone.com
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Jadwal dan Link Live Streaming Villarreal vs Real Madrid dan Atletico Madrid vs Barcelona di Pekan Ke-28 LaLiga 2024-2025, Klik di Sini!

MNC Media , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |15:50 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Villarreal vs Real Madrid dan Atletico Madrid vs Barcelona di Pekan Ke-28 LaLiga 2024-2025, Klik di Sini!
Skuad Real Madrid siap hadapi laga lanjutan Liga Spanyol 2024-2025. (Foto: Vision+)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming pertandingan pekan ke-28 LaLiga 2024-2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Sejumlah laga menarik yang berlangsung pada 15-17 Maret 2025 itu dapat disaksikan melalui beINS Sports yang tersedia di Vision+ dengan klik di sini.

Sejumlah pertandingan bergengsi akan tersaji, termasuk duel Villarreal vs Real Madrid serta big match antara Atletico Madrid vs Barcelona. Berikut jadwal lengkapnya:

Sabtu, 15 Maret 2025

● 02:55 WIB | Las Palmas vs Alaves (beIN Sports 3)

● 19:55 WIB | Valladolid vs Celta Vigo (beIN Sports 3)

● 22:10 WIB | Mallorca vs Espanyol (beIN Sports 3)

Minggu, 16 Maret 2025

● 00:25 WIB | Villarreal vs Real Madrid (beIN Sports 3)

● 02:55 WIB | Girona vs Valencia (beIN Sports 3)

● 19:55 WIB | Leganes vs Real Betis (beIN Sports 3)

● 22:10 WIB | Sevilla vs Athletic Bilbao (beIN Sports 3)

Barcelona vs Benfica. (Foto: UEFA)
Barcelona vs Benfica. (Foto: UEFA)

Senin, 17 Maret 2025

● 00:25 WIB | Osasuna vs Getafe (beIN Sports 1)

● 00:25 WIB | Rayo Vallecano vs Real Sociedad (beIN Sports 3)

● 02:55 WIB | Atletico Madrid vs Barcelona (beIN Sports 3)

Untuk menyaksikan seluruh pertandingan tersebut, kamu bisa streaming di VISION+ dengan berlangganan paket beIN Sports seharga Rp36.000,- per bulan. Dengan langganan ini, kamu juga akan mendapatkan bonus VISION+ Premium Movies yang menghadirkan beragam tayangan premium mulai dari film Hollywood, Bollywood, program anak-anak, hingga original series VISION+.

Nikmati kemudahan streaming di berbagai perangkat, dari ponsel hingga layar besar, dan akses di dua perangkat secara bersamaan!

 

