Jadwal dan Link Live Streaming Villarreal vs Real Madrid dan Atletico Madrid vs Barcelona di Pekan Ke-28 LaLiga 2024-2025, Klik di Sini!

JADWAL dan link live streaming pertandingan pekan ke-28 LaLiga 2024-2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Sejumlah laga menarik yang berlangsung pada 15-17 Maret 2025 itu dapat disaksikan melalui beINS Sports yang tersedia di Vision+ dengan klik di sini.

Sejumlah pertandingan bergengsi akan tersaji, termasuk duel Villarreal vs Real Madrid serta big match antara Atletico Madrid vs Barcelona. Berikut jadwal lengkapnya:

Sabtu, 15 Maret 2025

● 02:55 WIB | Las Palmas vs Alaves (beIN Sports 3)

● 19:55 WIB | Valladolid vs Celta Vigo (beIN Sports 3)

● 22:10 WIB | Mallorca vs Espanyol (beIN Sports 3)

Minggu, 16 Maret 2025

● 00:25 WIB | Villarreal vs Real Madrid (beIN Sports 3)

● 02:55 WIB | Girona vs Valencia (beIN Sports 3)

● 19:55 WIB | Leganes vs Real Betis (beIN Sports 3)

● 22:10 WIB | Sevilla vs Athletic Bilbao (beIN Sports 3)

Senin, 17 Maret 2025

● 00:25 WIB | Osasuna vs Getafe (beIN Sports 1)

● 00:25 WIB | Rayo Vallecano vs Real Sociedad (beIN Sports 3)

● 02:55 WIB | Atletico Madrid vs Barcelona (beIN Sports 3)

