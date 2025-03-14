Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Lengkap Pemain Timnas Indonesia untuk Lawan Australia dan Bahrain: 5 Personel Berpotensi Debut!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |15:35 WIB
Daftar Lengkap Pemain Timnas Indonesia untuk Lawan Australia dan Bahrain: 5 Personel Berpotensi Debut!
Simak daftar lengkap pemain Timnas Indonesia jelang lawan Australia dan Bahrain (Foto: PSSI)
A
A
A

DAFTAR lengkap pemain Timnas Indonesia untuk lawan Timnas Australia dan Timnas Bahrain sudah diketahui. Ada lima personel yang berpotensi debut!

Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert sudah mengumumkan daftar skuad sementara jelang dua laga lanjutan Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Total ada 30 nama yang dipanggil.

1. Debutan

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas China (Foto: PSSI)
Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas China (Foto: PSSI)

Sebanyak 27 pemain dikeluarkan namanya lebih dulu. Sedangkan, tiga lainnya yakni Joey Pelupessy, Emil Audero, dan Dean James, dimasukkan belakangan sembari menunggu rampungnya proses naturalisasi.

Setelah usai mengambil sumpah WNI serta mengurus perpindahan federasi, total kini ada 30 pemain. Nantinya, tujuh orang akan dicoret untuk masing-masing laga sehingga hanya tersisa 23 orang.

2. Cedera

Sayangnya, kabar buruk menimpa Timnas Indonesia jelang laga. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengatakan, Egy Maulana Vikri cedera. Alhasil, hanya 29 orang yang berangkat ke Australia.

"Sayangnya, Egy cedera. Jadi, 29 pemain yang berangkat," kata Erick, dikutip Jumat (14/3/2025).

 

Halaman:
1 2
      
