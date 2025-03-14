3 Pemain Timnas Indonesia yang Resmi Dicoret Patrick Kluivert untuk Lawan Timnas Australia, Nomor 1 si Mesin Gol!

SEBANYAK 3 pemain Timnas Indonesia yang resmi dicoret Patrick Kluivert untuk melawan Timnas Australia akan diulas Okezone. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sudah mengumumkan 30 pemain untuk laga melawan Australia (20 Maret 2025) dan Bahrain (25 Maret 2025) di lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Namun, dari 30 pemain itu, hanya 23 di antaranya yang masuk daftar susunan pemain (DSP) melawan Socceroos -julukan Timnas Australia- maupun Bahrain. Alhasil, Patrick Kluivert harus mencoret tujuh nama untuk mencari 23 personel menghadapi Timnas Australia dan Bahrain.

Di atas kertas, Patrick Kluivert sudah memegang tiga nama yang pasti dicoret melawan Timnas Australia. Siapa saja nama-nama tersebut?

Berikut 3 pemain Timnas Indonesia yang resmi dicoret melawan Timnas Australia:

3. Ragnar Oratmangoen

Ragnar Oratmangoen dipastikan absen melawan Timnas Australia karena harus menjalani sanksi akumulasi kartu. Sesuai regulasi, pemain yang mendapatkan dua kartu kuning mesti absen satu pertandingan.

Meski absen melawan Australia, pemain milik FCV Dender ini tersedia saat Timnas Indonesia menjamu Bahrain di matchday delapan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa 25 Maret 2025 pukul 20.45 WIB

2. Justin Hubner

Justin Hubner menerima dua kartu kuning yang berujung kartu merah saat Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam WIB. Alhasil, ia harus menjalani skorsing satu pertandingan melawan Australia.

Seperti Ragnar Oratmangoen, Justin Hubner kembali tersedia saat menghadapi Bahrain. Kehadiran Justin Hubner penting untuk meningkatkan kekuatan lini pertahanan Timnas Indonesia.