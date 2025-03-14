Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Timnas Indonesia yang Resmi Dicoret Patrick Kluivert untuk Lawan Timnas Australia, Nomor 1 si Mesin Gol!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |15:19 WIB
3 Pemain Timnas Indonesia yang Resmi Dicoret Patrick Kluivert untuk Lawan Timnas Australia, Nomor 1 si Mesin Gol!
Patrick Kluivert resmi coret 3 pemain Timnas Indonesia jelang lawan Timnas Australia. (Foto: Instagram/@patrickkluvert9)
A
A
A

SEBANYAK 3 pemain Timnas Indonesia yang resmi dicoret Patrick Kluivert untuk melawan Timnas Australia akan diulas Okezone. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sudah mengumumkan 30 pemain untuk laga melawan Australia (20 Maret 2025) dan Bahrain (25 Maret 2025) di lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Namun, dari 30 pemain itu, hanya 23 di antaranya yang masuk daftar susunan pemain (DSP) melawan Socceroos -julukan Timnas Australia- maupun Bahrain. Alhasil, Patrick Kluivert harus mencoret tujuh nama untuk mencari 23 personel menghadapi Timnas Australia dan Bahrain.

Di atas kertas, Patrick Kluivert sudah memegang tiga nama yang pasti dicoret melawan Timnas Australia. Siapa saja nama-nama tersebut?

Berikut 3 pemain Timnas Indonesia yang resmi dicoret melawan Timnas Australia:

3. Ragnar Oratmangoen

Timnas Indonesia vs Jepang. Aldhi Chandra/MPI Ragnar Oratmangoen

Ragnar Oratmangoen dipastikan absen melawan Timnas Australia karena harus menjalani sanksi akumulasi kartu. Sesuai regulasi, pemain yang mendapatkan dua kartu kuning mesti absen satu pertandingan.

Meski absen melawan Australia, pemain milik FCV Dender ini tersedia saat Timnas Indonesia menjamu Bahrain di matchday delapan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa 25 Maret 2025 pukul 20.45 WIB

2. Justin Hubner

Potret dan Profil Justin Hubner, Punggawa Timnas yang Tak Dilepas Klubnya untuk Bermain di AFF 2024

Justin Hubner menerima dua kartu kuning yang berujung kartu merah saat Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam WIB. Alhasil, ia harus menjalani skorsing satu pertandingan melawan Australia.

Seperti Ragnar Oratmangoen, Justin Hubner kembali tersedia saat menghadapi Bahrain. Kehadiran Justin Hubner penting untuk meningkatkan kekuatan lini pertahanan Timnas Indonesia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190688/maarten_paes-82Pv_large.jpg
Segini Harga Pasaran Terbaru Maarten Paes yang Dikabarkan Akan Gabung Persib Bandung Musim 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190627/john_herdman_menolak_gagal_jika_melatih_timnas_indonesia_fifacom-CLjx_large.jpg
Kisah Pelatih asal Inggris Bikin Ranking FIFA Timnas Indonesia Turun 58 Peringkat, John Herdman Menolak Gagal?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190610/skuad_timnas_indonesia_di_piala_asia_2007-LTCe_large.jpg
Ditangani Pelatih Inggris, Timnas Indonesia Gagal Lolos Fase Grup Piala AFF 2007!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190597/john_herdman_dilaporkan_menolak_tawaran_melatih_timnas_jamaika_yang_sebetulnya_berpeluang_tampil_di_piala_dunia_2026-2rX3_large.jpg
John Herdman Tolak Tawaran Latih Jamaika yang Berpeluang Tampil di Piala Dunia 2026, demi Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/18/51/1657221/triathlon-buka-keran-medali-emas-indonesia-di-hari-ke9-sea-games-2025-cfc.webp
Triathlon Buka Keran Medali Emas Indonesia di Hari ke-9 SEA Games 2025Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/16/robi_syianturi_merebut_medali_emas_nomor_maraton_s.jpg
Fantastis! Lelang Jersey Robi Syianturi untuk Korban Bencana Sumatra Tembus Rp350 Juta
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement