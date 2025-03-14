Update Ranking FIFA Timnas Indonesia jika Menang atas Timnas Australia: Lewati Timnas Vietnam?

Timnas Indonesia berpotensi naik 11 posisi di ranking FIFA jika menang atas Australia. (Foto: AFC)

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia jika menang atas Timnas Australia di lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Sydney Football Stadium, pada Kamis 20 Maret 2025 akan diulas Okezone. Jika ukurannya ranking FIFA, sulit bagi Timnas Indonesia menang atas Australia.

Saat ini, Socceroos -julukan Timnas Australia- menempati peringkat 26 dunia, jauh mengungguli Timnas Indonesia di posisi 131 dunia. Namun, jika ukurannya materi pemain dan kondisi terkini, Timnas Indonesia tidak kalah dari Timnas Australia.

1. Skuad Timnas Indonesia Jauh Lebih Mahal ketimbang Timnas Australia

Timnas Indonesia saat ini memiliki harga pasaran 36,8 juta euro atau sekira Rp650 miliar. Nominal di atas dihitung berdasarkan 30 pemain yang dipanggil pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, untuk melawan Australia (20 Maret 2025) dan Bahrain (25 Maret 2025).

Harry Souttar (kiri) absen melawan Timnas Indonesia karena cedera. (Foto: PSSI)

Sementara Timnas Australia, harga pasaran skuadnya hanya 23,7 juta euro atau sekira Rp415,2 miliar (total 26 pemain). Nominal Timnas Australia merosot tajam ketimbang edisi November 2024 karena mereka kehilangan dua pemain termahal mereka, yakni Harry Souttar (8 juta euro) dan Riley McGree (3 juta euro) yang cedera.

Badai cedera memang menimpa skuad Socceroos. Selain Harry Souttar dan Riley McGree, Timnas Australia juga takkan diperkuat Thomas Deng, Jordan Boss, Connor Metcalfe, Alessandro Circatti dan sejumlah nama lain karena cedera.

Kondisi ini tentu menguntungkan Timnas Indonesia yang mengincar satu angka di Sydney Football Stadium. Melihat materi pemain yang dimiliki Timnas Indonesia, Jangankan satu poin, tiga poin seharusnya bisa disabet.