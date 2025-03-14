Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Pekan Depan, Live di RCTI dan GTV!

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga krusial yang digelar di Sydney Footbal Stadium, Australia, pada Kamis 20 Maret 2025 itu pun dapat disaksikan secara live di RCTI dan GTV.

Bagi Timnas Indonesia, kemenangan di markas Australia itu bisa membuka kans lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka. Sejauh ini, Garuda masih bertengger di peringkat ketiga Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan 6 poin, beda satu angka saja dengan Australia yang berada di posisi kedua.

1. Timnas Australia Siap Lawan Garuda

Pada hari ini, Jumat (14/3/2025), Timnas Australia sudah mengumumkan 26 pemain yang dipersiapkan untuk melawan Timnas Indonesia dan China di matchday ketujuh dan kedepalan Grup C. Dari daftar tersebut terlihat sejumlah pemain andalan Australia absen karena mengalami cedera.

Tak ayal, pelatih Australia, Tony Popovic memanggil enam pemain yang belum pernah memiliki caps bersama Socceros –julukan Timnas Australia. Bahkan empat diantaranya baru pertama kali dipanggil ke Timnas Australia senior.

“Ini adalah awal yang luar biasa bagi awal masa jabatan saya di tim nasional, dan sejak November kami memiliki kesempatan untuk meninjau dan menilai semua aspek program kami menjelang Kualifikasi ini,” ujar Popovic, mengutip dari laman resmi Socceros, dikutip Jumat (14/3/2025).

26 Pemain Timnas Australia untuk Lawan Timnas Indonesia dan China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

“Kami memahami pentingnya pertandingan mendatang ini dan gembira dengan kesempatan untuk semakin memperkuat posisi kami di posisi kualifikasi otomatis grup,” lanjutnya.

“Saya tidak sabar untuk melihat para pemain dan menyatukan skuad di lapangan sebagai persiapan untuk apa yang akan menjadi acara hebat di Sydney Football Stadium,” imbuh Popovic