Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Pekan Depan, Live di RCTI dan GTV!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |11:49 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Pekan Depan, Live di RCTI dan GTV!
Timnas Bahrain siap hadapi Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Heru Haryono/Okezone)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga krusial yang digelar di Sydney Footbal Stadium, Australia, pada Kamis 20 Maret 2025 itu pun dapat disaksikan secara live di RCTI dan GTV.

Bagi Timnas Indonesia, kemenangan di markas Australia itu bisa membuka kans lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka. Sejauh ini, Garuda masih bertengger di peringkat ketiga Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan 6 poin, beda satu angka saja dengan Australia yang berada di posisi kedua.

1. Timnas Australia Siap Lawan Garuda

Pada hari ini, Jumat (14/3/2025), Timnas Australia sudah mengumumkan 26 pemain yang dipersiapkan untuk melawan Timnas Indonesia dan China di matchday ketujuh dan kedepalan Grup C. Dari daftar tersebut terlihat sejumlah pemain andalan Australia absen karena mengalami cedera.

Tak ayal, pelatih Australia, Tony Popovic memanggil enam pemain yang belum pernah memiliki caps bersama Socceros –julukan Timnas Australia. Bahkan empat diantaranya baru pertama kali dipanggil ke Timnas Australia senior.

“Ini adalah awal yang luar biasa bagi awal masa jabatan saya di tim nasional, dan sejak November kami memiliki kesempatan untuk meninjau dan menilai semua aspek program kami menjelang Kualifikasi ini,” ujar Popovic, mengutip dari laman resmi Socceros, dikutip Jumat (14/3/2025).

26 Pemain Timnas Australia untuk Lawan Timnas Indonesia dan China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
26 Pemain Timnas Australia untuk Lawan Timnas Indonesia dan China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

“Kami memahami pentingnya pertandingan mendatang ini dan gembira dengan kesempatan untuk semakin memperkuat posisi kami di posisi kualifikasi otomatis grup,” lanjutnya.

“Saya tidak sabar untuk melihat para pemain dan menyatukan skuad di lapangan sebagai persiapan untuk apa yang akan menjadi acara hebat di Sydney Football Stadium,” imbuh Popovic

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189977/shin_tae_yong_mengirim_pesan_kepada_awak_timnas_indonesia_yang_dipastikan_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-7Nx3_large.jpg
Sedih Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Harus Kerja Lebih Keras Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189925/shin_tae_yong_mengaku_ada_beberapa_pemain_timnas_indonesia_curhat_kepadanya_usai_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-ck9P_large.jpg
Pemain Curhat Usai Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Bisa Lolos jika Kita Masih Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189477/kevin_diks_kembali_mengenang_kegagalan_timnas_indonesia_melaju_ke_putaran_final_piala_dunia_2026-zmMI_large.jpg
Kevin Diks Kenang Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026: Benar-Benar Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/18/51/1657185/diananda-choirunisa-borong-2-emas-sea-games-2025-di-tengah-kondisi-hamil-bpf.webp
Diananda Choirunisa Borong 2 Emas SEA Games 2025 di Tengah Kondisi Hamil
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/17/ni_wayan_malana.jpg
Atlet Skateboard Ni Wayan Malana Curi Perhatian! Raih Perak SEA Games 2025, Kini Tatap Olimpiade 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement