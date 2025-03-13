Tak Gentar dengan Persaingan Kiper Timnas Indonesia, Nadeo Argawinata: Tujuan Saya Menimba Ilmu

NADEO Argawinata tidak gentar sama sekali dengan persaingan kiper di Timnas Indonesia. Penjaga gawang Borneo FC itu mengaku tujuannya adalah untuk menimba ilmu.

Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert memanggil tiga penjaga gawang dalam daftar 27 pemain sementara. Mereka adalah Maarten Paes, Nadeo, dan Ernando Ari. Namun, kemungkinan akan ada yang terdegradasi seturut masuknya Emil Audero.

1. Antusias

Nadeo Argawinata dan skuad Timnas Indonesia berangkat ke Arab Saudi (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)

Nadeo mengatakan sangat antusias akan satu tim bersama dengan Emil dan kembali bersua dengan Paes. Jadi, ia akan berusaha menyerap ilmu dengan dua kiper tersebut.

Emil saat ini memperkuat Palermo dan sempat membawa Inter Milan juara Liga Italia 2023-2024. Sementara itu, Paes kini masih memperkuat FC Dallas.

"Saya pikir tujuan saya di sana selain memberikan yang terbaik. Saya juga ingin menimba ilmu dari mereka berdua lah," kata Nadeo di Bogor belum lama ini, dikutip Kamis (13/3/2025).

"Kapan lagi (satu tim) peraih scudetto bersama Inter Milan (Emil Audero). Maarten Paes yang sudah kami tahu semua kemampuannya. Jadi, ini kesempatan besar untuk belajar bagi saya," ujarnya,” tambahnya.